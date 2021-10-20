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Türkiye'nin en çok ziyaret edilen sitelerinden biri! Rekabet Kurulundan Sahibinden'e soruşturma

20.10.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SimilarWeb'in paylaştığı bilgilere göre ülkemizde en çok ziyaret edilen web sitelerden 12. sırada olan sahibinden.com'a Rekabet kurulu tarafından soruşturma açıldı. Rekabet Kurulu tarafından yapılan duyuruda, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri, ilgili Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağı belirtildi.

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen sitelerinden biri! Rekabet Kurulundan Sahibinden'e soruşturma

Rekabet Kurulunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, çevrim içi platform hizmetleri bakımından veri taşımanın engellenmesi ve diğer yollarla hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığının tespitine yönelik söz konusu şirket hakkında soruşturma açtı.

CEZA YAPTIRIMI AÇIKLAMASI

Duyuruda, söz konusu kararın bilgilendirme içerikli olduğu ve hakkında soruşturma açılanların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri, ilgili Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağı belirtildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu sahibinden
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