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Türkiye'nin en güçlü markası Türkiye İş Bankası oldu

13.06.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brand Finance’in yayımladığı “Brand Finance Turkey 100 – 2021” raporunda, Türkiye’nin en güçlü markası Türkiye İş Bankası oldu.

Türkiye'nin en güçlü markası Türkiye İş Bankası oldu

Marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşlarından olan Brand Finance’in yayımladığı “Brand Finance Turkey 100 – 2021” raporunda, Türkiye’nin en güçlü markaları belirlendi.

İLK SIRADA TÜRKİYE İŞ BANKASI VAR

Türkiye İş Bankası, Türkiye’nin en güçlü markaları sıralamasında, en yüksek güce sahip marka olarak ilk sırada yer aldı. Raporda ikinci sırada Garanti Bankası, üçüncü sırada ise Turkcell geldi.

Brand Finance’ın raporunda; marka gücünün, markanın gelecekte değer üretebilme kabiliyetini gösterdiği belirtilerek, bu açıdan markaların güçlerini arttırması için gerekli yatırımları yapması, paydaşlar nezdinde olumlu ve talebi tetikleyici algı oluşturması ve oluşan algıyı finansal sonuçlara yansıtma başarısı göstermesinin beklendiği ifade ediliyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Garanti BBVA İş Bankası Turkcell
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