Türkiye’nin en pahalı ve en ucuz illeri belli oldu! İstanbul kaçıncı sırada?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), son araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Türkiye’nin en pahalı ve en ucuz illeri belli oldu. Konut, ulaşım ve eğitim harcamalarında en yüksek fiyat düzeyi İstanbul’da çıktı. Lokanta ve oteller ana harcama grubunda en pahalı bölge İzmir oldu. Giyim ve ayakkabıda ise en yüksek fiyat düzeyi Balıkesir ve Çanakkale'de gerçekleşti. İşte detaylar...

Cansu Akalp

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi (BSGP) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin en pahalı bölgesi İstanbul, en ucuz bölgesi ise Mardin, Batman, Şırnak, Siirt oldu.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde Türk lirasının satın alma gücündeki farklılıkların belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen BSGP 2024 çalışmasında bölgesel fiyat düzeyi endeksleri incelendi.

Rapora göre, fiyat düzeyi endeksi 100'den büyük olan bölgeler, Türkiye ortalamasına göre "pahalı" olarak kabul edildi. Fiyat düzeyi endeksi 100’den küçük olanlar ise Türkiye ortalamasına göre "ucuz" olarak ifade edildi.

EN PAHALI İSTANBUL

Türkiye'nin 2024 yılı sonuçlarına göre, fiyat düzeyi endeksinin en yüksek olduğu bölge 112,6 ile İstanbul, en düşük olduğu bölge ise 91,5 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt oldu.

EN UCUZ 4 İL

İstanbul Türkiye ortalamasına göre yüzde 12,6 pahalı, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt ise yüzde 8,5 daha ucuz olarak öne çıktı.

HEM GIDADA HEM GİYİMDE EN PAHALI 2 İL

Gıda ve alkolsüz içecekler ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 106 ile Balıkesir, Çanakkale'de gerçekleşti. Giyim ve ayakkabı ana harcama grubunda da en yüksek fiyat düzeyi endeksi 108,4 ile Balıkesir, Çanakkale'de gerçekleşti.

Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük bölge 87,1 ile Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan oldu.

Konut ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksinin 147,3 ile İstanbul'da olduğu görüldü. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük bölgenin 73,8 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan olduğu belirlendi.

Ulaştırma ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 103,8 ile İstanbul'da gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük bölgenin 95,2 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt olduğu tespit edildi.

LOKANTA PAHALILIĞINDA ZİRVE İZMİR’DE

Lokanta ve oteller ana harcama grubunda en pahalı bölge İzmir oldu. Söz konusu bu grupta fiyat düzeyi endeksi en düşük bölgenin 88,5 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan olduğu belirlendi.

Ev eşyası ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksinin 105,1 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop'ta olduğu belirlenirken, aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük bölgenin 94,1 ile Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir olduğu tespit edildi.

Eğitimi ücretlerinin yüksek olduğu bölge de İstanbul oldu. Öte yandan sağlık ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 136,8 ile İstanbul'da gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük bölge 73,6 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt oldu.

İNTERNETTE ÇOK FARK ÇIKMADI

Haberleşme ana harcama grubunda yer alan telefon görüşme ve internet abonelik ücreti gibi madde çeşidi fiyatlarının bütün bölgelerde aynı olması nedeniyle bölgeler arasında önemli fiyat farklılığı oluşmadı. Fiyat düzeyi endeksi en yüksek bölge 102,3 ile İzmir, en düşük bölge 97,4 ile Aydın, Denizli ve Muğla oldu.

Eğlence ve kültür ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 105 ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova'da gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük bölgenin 93,4 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye olduğu kayıtlara geçti.

Eğitim ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksinin 138,8 ile İstanbul'da gerçekleştiği hesaplandı. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük bölge 58,6 ile Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan oldu. Çeşitli mal ve hizmetler ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksine sahip bölgenin 109 ile İstanbul, en düşük endekse sahip bölgenin ise 92,3 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt olduğu görüldü.

