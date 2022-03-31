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Türkiye'nin en ucuz pidesini bu ilçe satacak! Fiyatı bir şişe su bile daha pahalı...

31.03.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazana çok kısa bir süre kala pide fiyatları araştırılıyor. Bu yıl ortalama 5 liradan satılacak olan pide fiyatları için Kahramanmaraş’ta dikkat çeken bir karar alındı. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, halk ekmek fabrikasında pidenin 1 liradan satılacağını duyurdu. Karar ile Türkiye'de en ucuz Ramazan pidesinin satıldığı yer Elbistan olacak.

Türkiye'nin en ucuz pidesini bu ilçe satacak! Fiyatı bir şişe su bile daha pahalı...

Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, halk ekmek fabrikasında 1 liradan ekmek satışının sürdüğünü belirterek, "Türkiye'nin en ucuz Ramazan pidesini ve ekmeğini halkla buluşturuyoruz" dedi. Başkan Gürbüz, Ramazan ayı boyunca her gün geliri olmayan ihtiyaç sahibi ailelere de üretimin yarısının ücretsiz ekmek dağıtılacağını vurguladı.

Elbistan Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, 11 ayın sultanı Ramazan öncesinde, başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere vatandaşları ucuz ekmekle buluşturmak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Fabrikanın kapasitesi, Ramazan ayı göz önünde bulundurularak yükseltildi. Fabrikadaki çalışmaları yerinde inceleyen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, uzun süredir 1 liradan satılan halk ekmeğin fiyatında artışa gidilmeyeceğinin altını çizdi.

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RAMAZAN PİDE 1 LİRADAN SATILACAK

Artan maliyetlere rağmen, vatandaşı desteklemek ve bütçesine katkı sunmak adına böyle bir karar aldıklarının altını çizen Başkan Gürbüz, "Hijyenik ortamda üreteceğimiz Ramazan pidesini 1 liraya vatandaşlarımızın sofrasına taşırken Türkiye'ye örnek olacak bir uygulamaya imza atıyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN UCUZ EKMEĞİNİ VERMEKTEN GURUR DUYUYORUZ"

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Türkiye'nin en ucuz ekmeğinin Elbistan'da olduğuna değinen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şöyle devam etti:

"Elbistan Belediyesi olarak Ramazan hazırlıklarımızı tamamladık. İlçede tüketilen ekmeğin yüzde 10'unu karşılama kapasitesine sahibiz. Halk Ekmek Fabrikamızda Ramazan ayı boyunca pidenin fiyatı 1 lira olacak. Türkiye'nin en ucuz ekmeğini vermekten dolayı gurur duyuyoruz. Uzun zamandır ekmeğin fiyatında değişikliğe gitmeyerek sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getiriyoruz. Bu Ramazan ayında farklı bir uygulamaya daha gidiyoruz. Hiçbir geliri olmayan vatandaşlarımıza günlük üretimin yarısını ücretsiz ekmek dağıtacağız. Bütçemizin büyük bir kısmını, vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek ve onlarla paylaşma anlamında çeşitli projelerde kullanacağız."


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Anahtar Kelimeler:
Ramazan pidesi
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