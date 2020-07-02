Türkiye'nin en yükseği Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden, Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan santral binasının beton imalatının yüzde 90'ı tamamlandı. Türkiye’nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, gövdenin yüzde 78'i tamamlanıp, 3 milyonuncu metreküplük betonun dökümü de gerçekleştirildi. Projenin 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor.

‘2.5 MİLYON İNSANIN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAK’

Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürü Sezai Yıldız, Yusufeli Barajı santral binasının yüzde 90’ının tamamlandığını ve yıl sonunda tüm imalatların biteceğini açıkladı. Yıldız, "Yusufeli Barajı’nın faydaya dönüştüğü yer olan santral binası, yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde olan bir yapıdır. 558 megavat kurulu güce sahip bir tesisimiz olacak. Şu anda santral binamızda beton imalatlarının yüzde 90’ı tamamlandı. Santral binasının motor kısmının imalatları devam ediyor. Devamında da ikinci faz imalatlarımız devam ediyor. Yıl sonu itibarıyla bütün imalatlarımızı tamamlayıp inşallah barajımızda su tuttuktan sonra elektrik enerjisi üretmeye başlayacağız. Santral binasında toplamda 250 personel geceli gündüzlü vardiyalı bir şekilde çalışıyor. Bu yılın sonunda santrali tamamen bitirmeyi planlıyoruz. 8 aylık bir su tutma prosedürünün akabinde burada yaklaşık 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacını karşılayacak bir elektrik enerjisi üretmeye başlanacak” dedi.