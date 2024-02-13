Türkiye’nin en zengin üçüncü kişisine Interpol şoku! Ünlü iş insanı İnan Kıraç kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan 'miras' için reddetmişti: Şimdi de tutuklama emri çıkarılacak

İş insanı İnan Kıraç, bir süre önce manevi kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddettiğini ve soy ismini kullanmasını istemediğini açıklamış, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan İpek Kıraç'a ağır suçlamalar yöneltmişti. İnan Kıraç, İpek Kıraç'ı tüm mal varlığını ele geçirmeye çalışmakla suçlamış, emanet olarak verdiği Kırpart ve Kök Ziraat şirketlerinin hisse senetlerinin zilyetliğinin ele geçirildiğini ileri sürmüştü. Aralarındaki gerilim düzeyi artan İpek Kıraç ve İnan Kıraç, karşılıklı olarak dava açtılar. Öte yandan İnan Kıraç'ın manevi kızı İpek Kıraç'a yurt dışında açtığı davaların içeriği ve kapsamı ortaya çıktı.

FRANSIZ AVUKAT DEVREDE

12Punto'da yer alan habere göre, İnan Kıraç'ın Fransa'da, Paris ve Cenevre barolarına kayıtlı avukatların ortaklığında hizmet veren VEY & Associes hukuk bürosuyla anlaştığı, davaların ve hukuksal tüm sürecin takibini ünlü Fransız avukat Antoine Vey'in üstlendiği öğrenildi. Bu çerçevede İnan Kıraç'ın avukatları, Fransa ve Lüksemburg'da İpek Kıraç aleyhine çeşitli davalar açtı. Açılan davalar doğrultusunda soruşturma ve yargılamalar sürüyor.

İnan Kıraç ve Fransız avukatları, İpek Kıraç'ın, manevi babasının bilgisi dışında çeşitli vergi cennetlerinde, özellikle İngiliz Virgin Adaları'nda kayıtlı şirketler kurdurduğunu, bu şirketleri babasına ait bazı varlıkları zimmetine geçirmek için kullandığını ileri sürüyor.

İpek Kıraç'a yöneltilen suçlamalar bununla da sınırlı değil. İnan Kıraç'ın Lüksemburg'da kurduğu şirketlerden biri olan Crendal Finance'ın İpek Kıraç'ın danışmanları tarafından İngiliz Virgin Adaları'nda kayıtlı şirketlerden birine devredildiği, bu devir sayesinde İpek Kıraç'ın İnan Kıraç'a ait Paris Avenue Montaigne'de bulunan dairenin kullanımını ele geçirdiği iddia ediliyor.

SORUŞTURMA ULUSLARARASI BOYUTA EVRİLEBİLİR

Avukatların, İpek Kıraç'a yönelik suçlamalarının temelinde, evrakta sahtecilik, sahte belgelerle mülkü ele geçirmek, konut dokunulmazlığının ihlali ve hırsızlık iddiası bulunuyor. İpek Kıraç hakkındaki bu iddialar 24 Nisan 2023 tarihinde Paris Savcılığı'nda suç duyurusuna dönüştü. Suç duyurusunun Paris Savcılığı'nda incelemeye alındığı öğrenildi.

Paris Savcılığı'nın, Türkiye, Lüksemburg, İngiliz Virgin Adaları'nı kapsayan bir uluslararası iş birliği çağrısı yapabileceği öngörülüyor. Yaşanan gelişmeler, Koç Holding'in en üst düzeyi yöneticileri arasında bulunan, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç için önemli bir tehlike doğurdu.

TUTUKLAMA EMRİ INTERPOL’E İLETİLEBİLİR

Kıraç ifadesine başvurulmak üzere Fransız soruşturma hâkimi tarafından çağırıldığı ve bu çağrıya yanıt vermediği takdirde hakkında tutuklama emri çıkarılacak. Tutuklama emrinin ise Fransız makamlarınca İnterpol'e iletilebileceği öğrenildi. Fransa yasalarına göre evrakta sahtecilik ve sahte belge kullanımı 3 yıl hapis ve 45 bin Euro para cezası ile cezalandırılıyor.

Manevi baba İnan Kıraç ve iş insanı İpek Kıraç arasındaki çekişme, ayrıntılarıyla medyada yer almıştı. Evlatlıktan reddedilen İpek Kıraç ise manevi babasının tutumunun üzücü olduğunu söylemiş, "Her ne kadar davanın görünen tarafı ben olsam da, babam İnan Kıraç aslında eşi Suna Kıraç’ı ve son arzularını dava etmektedir. Zaman içerisinde eklenen yeni davalarla kapsam genişlemiş ve son olarak evlatlıktan ret talebi ile aleyhime yeni bir dava açılmıştır. Babam tarafından basına verildiği anlaşılan ve gerçeği yansıtmayan haberler vesilesiyle aleyhime karşı bir algı yönetimine izin vermeyi doğru ve adil bulmuyorum" demişti.

İPEK KIRAÇ TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN ÜÇÜNCÜ KİŞİSİ

İpek Kıraç, Forbes’ın yeni güncellediği Türkiye’nin en zenginleri listesinde 2.8 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker ve Semahat Sevim Arsel’den sonra üçüncü sırada geliyor.







