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Türkiye'nin gıda devlerindendi! İflas bayrağını çekti

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.06.2024 09:01
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Kuruyemiş ve baharat sektöründe 200 şubesi bulunan gıda devi Maksul Gıda iflas etti. Maksul Gıda ekonomik zorluklar nedeniyle 150'ye yakın şubesini geçtiğimiz ay kapatmıştı. İflas eden Maksul Gıda'nın maaş alamayan 200 çalışanı da işsiz kaldı.

Türkiye'nin gıda devlerindendi! İflas bayrağını çekti

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Türkiye'nin gıda devleridnen Maksul Gıda için kararını açıkladı. Maksul Gıda ile sahibi Hakan Şenol için iflas kararını verdi. 150 şubesini geçtiğimiz aylarda kapatan şirket, faaliyette olan 50 şubesini de kapatma kararı aldı.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, 3 yıl önce konkordato talebinde bulunan Maksul Gıda 200 şubenin 150'sini kapatmıştı. Mahkeme, şirketin için bilirkişi raporu talep etti. 3 bilirkişi, şirketin toparlanmasının mümkün olmadığını ifade eden raporu sundu.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, görülen duruşmada Maksul Gıda ile sahibi Hakan Şenol için iflas kararı verdi.


Express


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Anahtar Kelimeler:
kuruyemiş iflas gıda
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