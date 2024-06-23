Türkiye'nin gıda devlerindendi! İflas bayrağını çekti

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Türkiye'nin gıda devleridnen Maksul Gıda için kararını açıkladı. Maksul Gıda ile sahibi Hakan Şenol için iflas kararını verdi. 150 şubesini geçtiğimiz aylarda kapatan şirket, faaliyette olan 50 şubesini de kapatma kararı aldı.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, 3 yıl önce konkordato talebinde bulunan Maksul Gıda 200 şubenin 150'sini kapatmıştı. Mahkeme, şirketin için bilirkişi raporu talep etti. 3 bilirkişi, şirketin toparlanmasının mümkün olmadığını ifade eden raporu sundu.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, görülen duruşmada Maksul Gıda ile sahibi Hakan Şenol için iflas kararı verdi.







