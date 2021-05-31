Türkiye'nin ham çelik üretimi nisanda 3,3 milyon tona ulaştı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), nisan ayına ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,6 artarak 3,3 milyon ton, ocak-nisan döneminde ise yüzde 16,9 yükselerek 13,1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul çelik tüketimi ise nisanda yıllık bazda yüzde 111,5 artışla 3 milyon ton, yılın ilk 4 aylık döneminde yüzde 30,8 yükselişle 12 milyon ton oldu.

Nisan ayında üretim ve tüketimde gözlenen yüksek oranlı artışlar, geçen yılın nisan ayındaki yüksek oranlı düşüşlerin yol açtığı baz etkisinden kaynaklandı.

DIŞ TİCARET VERİLERİ

Çelik ürünleri ihracatı, nisanda miktar yönünden yüzde 35,4 artışla 1,6 milyon ton, değer yönünden yüzde 91,4 yükselişle 1,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

İhracat, ocak-nisan döneminde, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla, miktar itibarıyla yüzde 10,1 artışla 5,8 milyon ton, değer itibarıyla yüzde 43,3 yükselişle 3,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İthalat ise nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 200,8 artarak 1,6 milyon ton, değer itibarıyla yüzde 234,6 yükselerek 1,3 milyar dolar seviyesine çıktı.