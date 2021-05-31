Türkiye'nin 1. Çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Büyüme cephesine baktığımızda, yılın ilk çeyreğine ilişkin göstergeler finansal koşullardaki sıkılaşmaya ve piyasa oynaklıklarına rağmen yüzde 6 civarında bir büyümeye işaret ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Bankalar Birliği'nin 64. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ilk çeyrek için yurtiçi piyasaların büyüme beklentisine kıyasla daha temkinli bir tahmin yapmıştı.

Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3,3 artarken ithalatı yüzde 1,1 azaldı.

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 7,4 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,3, yatırımlar ise ilk çeyrekte yüzde 11,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bir önceki çeyreğe göre ilk çeyrekte büyüme yüzde 1,7 oldu. Beklentiler yüzde 6.4 ila 6.7 arasındaydı... Türkiye'nin bir önceki büyümesi yüzde 5.9 idi.

Büyümenin kompozisyonunu incelediğimizde ise; iç ve dış talebin daha dengeli olduğu, sürdürülebilir ve kaliteli büyüme hedefimizle uyumlu bir büyüme patikası görüyoruz.

Öngörülerimiz bu eğilimin devam edeceği ve büyümeye dış talebin güçlü katkı vereceği yönünde. Yılın ilk dört ayına ilişkin ihracat verileri, tüm zamanların en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaştığımıza işaret ediyor. Sermaye malı üretimi ve ithalatı verileri de, makine teçhizat yatırımlarında devam eden büyüme eğilimini gösteriyor.

YABANCILARIN ÖNGÖRÜLERİ

Bloomberg'te yer alan habere göre, yabancı kurumlarda beklentilerin karışık bir görünüm sunduğu görülmüştü. Büyüme verilerine ilişkin beklentisini paylaşan kurumlardan biri olan Unicredit ilk çeyreğe ilişkin beklentisini yukarı yönlü revize etmişti. Unicredit, Türkiye için 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 4,4 olan büyüme tahminini yüzde 6'ya çıkarmıştı. Çeyreklik bazda büyüme beklentisi ise yüzde 1,2 olmuştu.

Morgan Stanley ise yılın ilk çeyreğinde büyümenin bir önceki çeyreğe göre yavaşlayacağını tahmin etmişti. Kurum 2021 yılınının ilk çeyreğinde büyümenin yıllık bazda yüzde 5,3 olarak gerçekleşeceğini öngörmüştü. Çeyreklik olarak bakıldığında ise kurumun beklentisi yüzde 1,25 oldu.

Morgan Stanley analistleri büyümeye tüketim harcamalarındaki toparlanmanın ve ithalattaki güçlü performansa karşın dış talebin katkı sunacağını belirtmişti. Tüm bu değerlendirmelerin ardından kurum 2021 yılı tamamı için büyümenin yüzde 4,8 olacağını tahmin etmişti.



