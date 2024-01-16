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Türkiye'nin ihracat artışında ilk sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nde

16.01.2024 12:01 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin geçen yıl ihracatının değer bazında en fazla arttığı ülke 2 milyar 269 milyon dolarlık yükselişle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. BAE'yi Rusya ve Suudi Arabistan izledi.

Türkiye'nin ihracat artışında ilk sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Türkiye ve BAE arasında özellikle Covid-19 salgını sonrası ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi amacıyla başlatılan yoğun diplomasi trafiği ticari ilişkileri de olumlu etkiledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyareti kapsamında geçen yıl 50,7 milyar dolarlık anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında, BAE ile enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayisi, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

BAE, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de geçen yıl Körfez ülkeleri programı kapsamında temaslarda bulunduğu ülkeler arasında öne çıktı.

BAE'Yİ RUSYA VE SUUDİ ARABİSTAN İZLEDİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl Türkiye'nin ihracatının değer bazında en fazla arttığı ülkeler arasında başı 2 milyar 269 milyon dolarla BAE çekti.

BAE'yi, 1 milyar 776 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 1 milyar 325 milyon dolarla Suudi Arabistan, 889 milyon dolarla Fransa, 606 milyon dolarla Cezayir izledi.

Türkiye, 2023 yılında Rusya Federasyonu'na 9 milyar 424 milyon dolar, Suudi Arabistan'a 2 milyar 274 milyon dolar, Fransa'ya 9 milyar 736 milyon dolar, Cezayir'e 2 milyar 518 milyon dolarlık dış satım yaptı.

BAE EN FAZLA İHRACAT YAPILAN 11. ÜLKE OLDU

Geçen yıl, BAE, 5 milyar 915 milyon dolarla Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 11. ülke oldu.

Türkiye'nin en fazla dış satım gerçekleştirdiği ülkeler 2023'te 18 milyar 462 milyon dolarla Almanya, 12 milyar 197 milyon dolarla ABD, 11 milyar 444 milyon dolarla Birleşik Krallık, 11 milyar 200 milyon dolarla İtalya, 9 milyar 755 milyon dolarla Irak olarak sıralandı.

BAE'ye en fazla ihracatı 3 milyar 205 milyon dolarla mücevher sektörü gerçekleştirdi.

Ülkeye, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 263 milyon dolarlık, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 222 milyon dolarlık, elektrik ve elektronik 215 milyon dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller 190 milyon dolarlık ürün satışı gerçekleştirdi.

İSTANBUL'DAN BAE'YE İHRACAT 4 MİLYAR DOLARA DAYANDI

BAE'ye en fazla dış satımı 3 milyar 931 milyon dolarla İstanbullu şirketler yaptı. İstanbul'u, 767 milyon dolarla Çorum, 175 milyon dolarla İzmir takip etti.

(AA)

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Birleşik Arap Emirlikleri İhracat
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