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Türkiye’nin ‘ihracat’ kararı sonrası İsrail’den ilk yanıt! ABD’ye şikayet ettiler: ‘Çağrı yapacağız’

09.04.2024 13:56
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Türkiye’nin İsrail ile yaptığı ticaretle ilgili aldığı karar sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsrail’den gelen ilk açıklama Türkiye’nin ABD’ye şikayet edilmesi olarak yorumlandı. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Türkiye'nin ihracatı kısıtlama kararına yanıt olarak ihracatı kısıtlanacak ürün listesi hazırlayacaklarını, yatırım ve ithalat kısıtlaması için de ABD Kongresi'ne çağrı yapacaklarını açıkladı.

Türkiye’nin ‘ihracat’ kararı sonrası İsrail’den ilk yanıt! ABD’ye şikayet ettiler: ‘Çağrı yapacağız’

Türkiye'nin İsrail'e bazı ürünlerin ihracatını kısıtlama kararına yanıt geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkiye'ye ihracatı engellenecek ürünler listesi hazırlayacaklarını açıkladı.

Türkiye'nin ticaret anlaşmalarını tek taraflı olarak ihlal ettiğini öne süren Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de yatırımların durdurulması ve Türkiye'den ürün ithalatının engellenmesi için ABD Kongresi'ne de çağrı yaptı.

"Türkiye'den ürün ithalatının engellenmesini Amerika'daki dostlarımıza talimat verdim" diyen Katz, İsrail şiddete ve gasplara boyun eğmeyecek, ticaret anlaşmalarının tek taraflı ihlaline göz yummayacak ve Türkiye'ye karşı Türk ekonomisine zarar verecek paralel tedbirler alacaktır" ifadelerini kullandı.

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Katz ayrıca, "Türkiye'nin ihraç etmesi engellenecek ürünler için bir liste hazırlanması ve Türkiye'deki yatırımların durdurulması ile Türkiye'den ürün ithalatının engellenmesi için ABD'deki kuruluşlarla temasa geçilmesi talimatı verdiğini" açıkladı.

Katz, "Kongre boykot yasalarının ihlalini inceleyecek ve buna göre Türkiye'ye yaptırım uygulayacak" dedi.

Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail'e ihracat kısıtlaması Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail'e ihracat kısıtlaması
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İsrail Türkiye İhracat
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