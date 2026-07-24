Türkiye'nin iki dev marketi birleşti!

2012 yılından bu yana faaliyet gösteren UCZ Mağazacılık için önemli bir dönem sona erdi. Şok Marketler’in yüzde 100 bağlı ortaklığı konumunda bulunan şirket, gerçekleştirilen birleşme işleminin ardından tüzel kişiliğini resmen kaybetti.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onay vermesiyle birlikte, Şok Marketler'in yüzde 100 bağlı ortaklığı olan UCZ Mağazacılık'ın kolaylaştırılmış usulde birleşme süreci başarıyla sonuçlandı.

ŞOK MARKETLERDEN UCZ AÇIKLAMASI

Şok Marketler, mayıs ayında Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bildirimde UCZ Mağazacılık’ın tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün halinde devralınacağını duyurmuştu. Şirket açıklamasında, birleşmenin yalnızca UCZ’nin tüzel kişiliğinin ortadan kalkması sonucunu doğuracağı belirtilmişti.

Birleşme nedeniyle Şok Marketler’de sermaye artırımı yapılmayacak. Şirketin sermayesi 593 milyon 290 bin 8 lira olarak kalacak. Şirket daha önce işlem nedeniyle fon çıkışı oluşmayacağını ve birleşmenin mali tablolara etkisi bulunmadığını açıklamıştı.