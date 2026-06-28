Türkiye’nin ilk 1000’i belli oldu: Büyük liste açıklandı

Türkiye’nin geçen yıl en fazla mal ve hizmet ihracatı gerçekleştiren 1000 firmasını ortaya koyan araştırma sonuçları açıklandı. Listenin ilk sırasında 17,8 milyar dolarlık ihracatla Türk Hava Yolları yer aldı. Onu 11,4 milyar dolarla Ford Otomotiv, 3,9 milyar dolarla da Toyota Otomotiv izledi. 2025 yılı itibarıyla Türkiye’nin toplam mal ve hizmet ihracatı 395,9 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Bu tutarın 273,3 milyar doları mal ihracatından, 122,6 milyar doları ise hizmet ihracatından oluştu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan “İlk 1000 İhracatçı” araştırmasına göre, listedeki şirketlerin toplam ihracat hacmi 182 milyar 171 milyon dolar olarak hesaplandı.

İLK 1000’DE ÖNE ÇIKAN ŞİRKETLER VE BÜYÜKLÜKLER

İlk 10’da THY, Ford Otomotiv ve Toyota Otomotiv sıralaması değişmezken, TGS Dış Ticaret 3,2 milyar dolarla dördüncü, ARCA Savunma Sanayi 2,9 milyar dolarla beşinci sıraya yükseldi. Kibar Dış Ticaret 2,8 milyar dolarla altıncı olurken, Türkiye Petrol Rafinerileri 2,7 milyar dolarla yedinci sırada yer aldı. Pegasus 2,6 milyar dolar, Güneş Ekspres Havacılık 2,5 milyar dolar ve Star Rafineri 2,3 milyar dolarla ilk 10’u tamamladı.

Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta ise ARCA Savunma’nın ihracatını yüzde 392,1 artırarak 38. sıradan 5. sıraya yükselmesi oldu. Toplamda 25 şirket 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirirken, yalnızca THY ve Ford Otomotiv çift haneli milyar dolar seviyesine ulaşabildi. Listede ayrıca Baykar, Arçelik, İGA Havalimanı İşletmesi, Ahlatcı Kuyumculuk, OYAK-Renault, Vestel, Mercedes-Benz Türk, Odeon Turizm, TAV Havalimanları ve TUSAŞ gibi birçok büyük marka da yer aldı.

KENTLERİN VE SEKTÖRLERİN İHRACAT HARİTASI

İhracatçı firmaların şehir dağılımında İstanbul açık ara öne çıktı. 1000 şirketin 434’ünün merkezi İstanbul olurken, kent tek başına listenin yüzde 43’ünden fazlasını oluşturdu. İstanbul’u 87 firmayla İzmir, 60 ile Gaziantep, 58 ile Kocaeli ve 57 ile Ankara takip etti. Bursa ise 54 şirketle listede yer aldı. Toplamda 49 ilden şirket araştırmaya dahil olurken, 32 ilden hiçbir firma listeye giremedi.

Sektörel bazda ise birçok alanda lider firmalar öne çıktı. Çelikte Habaş, otomotivde Ford Otomotiv, havacılık ve savunmada ARCA Savunma, elektrikte Vestel, makinede Arçelik, hizmet ihracatında THY ve kimya alanında Türkiye Petrol Rafinerileri kendi kategorilerinin zirvesinde yer aldı. Tekstil, gıda, turizm, çimento, mücevher ve tarım gibi çok sayıda sektörde de farklı firmalar kendi alanlarında ihracat lideri olarak öne çıktı.

EN ÇOK İHRACAT YAPAN İLK 10 ŞİRKET

Geçen yıl en çok ihracat yapan ilk 10 şirket ve tutarları şu şekilde:

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır