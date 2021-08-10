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Türkiye’nin ilk ‘Ayakkabı Tasarım Merkezi’ akreditasyonu FLO'nun

10.08.2021 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’nin ilk ‘Ayakkabı Tasarım Merkezi’ akreditasyonununu FLO Mağazacılık'a verdi. FLO, ayakkabı tasarım ve üretimi alanındaki bilgi birikimi ve tecrübesini aktararak, inovatif çalışmalara imza atacağı Tasarım Merkezi’nde, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve akıllı giyim ürünleri gibi konularda pek çok üniversite ile de işbirlikleri gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin ilk ‘Ayakkabı Tasarım Merkezi’ akreditasyonu FLO'nun

FLO Mağazacılık bünyesinde hayata geçen Türkiye’nin ilk ‘Ayakkabı Tasarım Merkezi’, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescil edildi. Türkiye’nin ilk Bakanlık onaylı Tasarım Merkezi’nde sürdürülebilir hammaddelerin kullanılması, ileri taban teknolojileri ile inovatif ürünlerin çeşitlendirilmesi, araştırma analizleri ile üretimde iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi gibi konularda çalışmalar yürütülerek sektörün gelişimine katkıda bulunulacak.

ÜNİVERSİTELERLE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Son teknolojiyi ve moda trendlerini ürünlerine yansıttığı koleksiyonlar hazırlayan FLO, tüketicilerin beklenti ve taleplerini ön görerek ayakkabı sektöründe inovatif çalışmalar yürütüyor. FLO Mağazacılık Ayakkabı Tasarım Merkezi akreditasyonu kapsamında Aydın Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü ile birlikte 3 proje yürütmeye başladı. Diğer taraftan yoğun bir şekilde farklı üniversitelerle yenilikçi projelerin altyapı çalışmalarının sürdürüldüğü Tasarım Merkezinde, önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve akıllı giyim ürünleri gibi konularda sektörde öncü olacak projelerin ortaya koyulması hedefleniyor.

Ar-Ge Merkezi’nin ardından Tasarım Merkezi’nin de akreditasyonunu almaktan mutluluk duyduklarını ifade eden FLO Mağazacılık CEO’su Burak Övünç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Yıllardır ayakkabı dendiğinde Türkiye’de akla gelen ilk markayız. Sektörün A’dan Z’ye her noktasında ayak izimiz var. Sürekli olarak tüketicilerimizi dinliyoruz. Başarımızın sırrı tam da bu noktada yatıyor. Tüketicilerin değişen ve gelişen ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Tüketicilerimizin ne istediğini çok iyi biliyoruz. Üreticilikten gelen bilgi birikimimizi, yıllardır Türkiye, Çin ve İtalya’daki tasarım ofislerimiz ile katma değerli ürünlere dönüştürüyoruz. Böylece en güncel malzeme ve üretim teknolojilerini önden takip etme şansını yakalıyor ve güncel trendleri koleksiyonlarımıza yansıtıyoruz. Akredite ayakkabı tasarım merkezimiz sayesinde bir kez daha sektörümüze öncülük ediyoruz. Sürdürülebilir inovasyon ve gelişmiş tasarım işlerine odaklandığımız Tasarım Merkezimizle, üniversite-sanayi iş birliğini artırma, yenilikçi ürünler yaratma, sektörün bilgi birikimine ve dolayısı ile ülkemizin ayakkabı sektöründeki rekabetçiliğine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde ayakkabı sektöründe, pek çok ihtiyacı aynı anda karşılayan inovatif ürünlerle sektörümüze öncülük etmeye devam edeceğiz. Ayakkabı alanında Türkiye’de bir ilk olan Tasarım Merkezi’mizde 36 tasarımcı ile başladığımız yolcuğumuza, bu alandaki istihdamımızı artırarak sürdüreceğiz.”

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