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Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu Tosya'da çeltik ekimi başladı

25.05.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1926'da Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çeltik ekimi başladı. İlçede 10 bin dekarda pirinç ekimi yapılıyor. Lezzetiyle rağbet gören Tosya pirinci, coğrafi işaret tescilli "Sarıkılçık" türüyle ön plana çıkıyor.

Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu Tosya'da çeltik ekimi başladı

Bölgenin en yüksek dağlarından Ilgaz'dan gelen kar sularıyla beslenen çeltik tarlalarında, bu tür başta olmak üzere "Yaşar", "Maratelli" ve "Osmancık" pirinç çeşitleri de tüketiciye sunuluyor.

Çeltik üretimi için tarlalarda büyük kare şeklinde bölgeler hazırlayan çiftçiler, daha sonra bu alanlara su veriyor, tarla bataklık haline gelince de çeltik tohumu toprakla buluşturuluyor.

HASAT EKİM AYINDA

Kaymakam Deniz Pişkin, AA muhabirine, Tosya'nın çeltik üretiminde önemli bir ilçe olduğunu söyledi.

İlçedeki üretimin, özellikle tarihten gelen bir önemi bulunduğunu vurgulayan Pişkin, "Türkiye'deki ilk çeltik fabrikasının Tosya'da kurulmuş olması bu anlamda manidar. Tosya bu unvanını, tarihi birikimini layıkıyla sürdürdü." dedi.

Arazi toplulaştırması ve Kızlaryolu Barajı'nın hayata geçirilmesiyle daha büyük alanlarda çeltik üretiminin devam edeceğini anlatan Pişkin, şöyle konuştu:

"Üretim faaliyeti Tosya'da birkaç ay önce başladı. Üretim sürecinin içinde hazırlık dediğimiz bir süreç de var. Kanal temizleme faaliyeti bunlardan biri. Kanal temizlemeye 1,5 ay önce başladık. Sulama kanallarının balçıkla kaplanması nedeniyle sorun yaşayan çiftçilerimizin elini rahatlatmak için 45 kilometreyi bulan bütün sulama kanallarını Kaymakamlık olarak temizledik. Şimdi de çiftçilerimiz için tohumu toprakla buluşturma vakti. 'Sarıkılçık' pirinci için 90 gün, diğer türler için 120 günlük bir süreç başlıyor. Ekim ayı içinde hasat yapılacak."

Çiftçilerin her zaman yanında olduklarını belirten Pişkin, "Tosya'da çiftçimiz, üreticimiz çalışıyor, devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek çiftçimizin yanında oluyoruz. Geçen yıl 9 bin 500 ton çeltik ürettik. Bunun üçte birlik kısmı bize has tür 'Sarıkılçık'a ait. İnşallah çiftçilerimiz bu yıl da bu rakamların çok daha üzerine çıkar. İnanıyorum ki Tosya çeltik üretimindeki payını çok daha ileriye taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Çevlik köyü muhtarı Mahir Sarı da ekimin başladığına işaret ederek, süreçle ilgili şu bilgiyi paylaştı:

"Keşanlarımızı yaptık, tarlalarımızı hazırlayıp suyu verdik. Daha sonra tohumumuzu toprakla buluşturduk. Sonra böcek ilaçlaması yapacağız. Ardından yabani otlarla mücadele edeceğiz. Gübresini atıp günlük bakımlarını yapacağız. Bu arada devamlı içinde su bulunacak, 120 gün sonra da hasada geçeceğiz."

Çeltik ekimi yapan Hüseyin Uysal ise sezonun sorunsuz başladığını dile getirerek, "Arazilerimiz çok parçalı olduğu için zaman zaman sorunlar yaşıyoruz. Küçük parçaların başına da bir kez gidiyoruz büyük parçaların başına da. Bu hem ekonomik olarak hem de zaman açısından sıkıntı oluşturuyor. Bu nedenle bölgemizde arazi toplulaştırılması şart." dedi.

Kaynak: AA

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