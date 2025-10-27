FİNANS

Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası kuruluyor! 3,5 milyar TL katkı sağlayacak, Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulacak Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası’nın inşaat çalışmalarının başladığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, “Yaklaşık 250 kişilik yeni personel istihdamı oluşturacağız, ekonomimize de yıllık yaklaşık 3,5 milyar lira katkı sağlayacağız” dedi.

Ezgi Sivritepe

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü’nde kurulacak olan Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası hakkında açıklamada bulundu.

Türkiye nin ilk hızlı tren fabrikası kuruluyor! 3,5 milyar TL katkı sağlayacak, Bakan Uraloğlu ndan açıklama 1

15 BİN METREKARELİK ALANA KURULACAK

Sakarya’da kurulacak olan yeni tren fabrikasının yaklaşık olarak 15 bin metrekare büyüklükte geniş bir alanda kurulacağının bilgisini veren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Türkiye nin ilk hızlı tren fabrikası kuruluyor! 3,5 milyar TL katkı sağlayacak, Bakan Uraloğlu ndan açıklama 2

“Sakarya’da hayata geçireceğimiz bu proje ile ülkemize yeni bir üretim merkezi kazandıracağız. Bu yeni tesisimizde 225 kilometre hıza sahip, ülkemizin ilk yerli ve milli Elektrikli Hızlı Treni başta olmak üzere, Türkiye'nin raylı sistemler alanındaki geleceğine yön verecek nice yerli ve milli tren bu tesiste hayat bulacak. Fabrikamız faaliyete geçtiğinde yerli ve milli üretimin mihenk taşlarından biri haline gelen raylı sistemler sektörü için büyük bir kapasite oluşturmuş olacağız.”
Türkiye nin ilk hızlı tren fabrikası kuruluyor! 3,5 milyar TL katkı sağlayacak, Bakan Uraloğlu ndan açıklama 3

Yeni tren fabrikasının 12 hızlı tren seti üretim ve test kapasitesine sahip olacağının bilgisini veren Bakan Uraloğlu, “Bir yandan demiryolu altyapı ve üstyapı yatırımlarını sürdürürken eş zamanlı olarak araç üretimlerine de hız veriyor, yerli ve milli hızlı trenlerimiz ile dışa bağımlılığımızı azaltıyor, ulaşımda hızlanıyoruz.” şeklinde konuştu.
Türkiye nin ilk hızlı tren fabrikası kuruluyor! 3,5 milyar TL katkı sağlayacak, Bakan Uraloğlu ndan açıklama 4

Fabrika yapım çalışmaları kapsamında kazı ve dolgu işlemlerinin tamamlandığını kaydeden Uraloğlu, zemin iyileştirme çalışmalarının ardından temel atma işlemlerine geçileceğini belirtti.

EKONOMİYE 3,5 MİLYAR TL'LİK DESTEK

Türkiye nin ilk hızlı tren fabrikası kuruluyor! 3,5 milyar TL katkı sağlayacak, Bakan Uraloğlu ndan açıklama 5

Fabrika projesi ile birlikte önemli ölçüde ekonomik katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Üretim tesisimizde elde edeceğimiz yüksek katma değerli ürünler sayesinde; ülkemizin Ar-Ge ve teknoloji altyapısına, yerli sanayimizin gelişimine, istihdama ve genel ekonomimize güçlü bir destek sunacağız. Yerli ve millî imkanlarla inşa ettiğimiz bu yeni fabrikamızda, ülkemizin ihtiyaç duyduğu hızlı tren setlerini üreteceğiz. Aynı zamanda bu yatırım ile yaklaşık 250 kişilik yeni personel istihdamı oluşturacağız, ekonomimize de yıllık yaklaşık 3,5 milyar lira katkı sağlayacağız" dedi.

YHT ulaştırma ve altyapı bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
