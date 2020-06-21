Türkiye'nin ilk uçak gemisi olacak! İnşası sürüyor

Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihracat kapsamında, nitelikli gemi inşası yaptıklarını belirten Mete, "TCG Anadolu'nun sözleşmesi Haziran 2015'te imzalandı ve Cumhurbaşkanımızın katılımıyla sac kesim töreni 30 Nisan 2016'da yapıldı. O günden beri inşa faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. 1 Şubat 2020'de de gemimizi yüzdürdük. Şu anda rıhtımda geminin donatım faaliyetlerine devam ediyoruz. Temmuz başında liman kabul testlerine başlayacağız. Önümüzdeki senenin ikinci çeyreğinde de bu testlerin bitmesi planlanıyor. TCG Anadolu'da günde ortalama 1.000 kişi çalışıyor." şeklinde konuştu.

Erkan Mete, TCG Anadolu'nun dışında gemi inşasıyla ilgili 9 farklı proje üzerine çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunların içerisinde Norveçli müşterimiz için elektrikli feribotlar var. İsveçli başka müşterimiz için 2 feribotun boy verme projesi var. Bu proje, ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun boy verme projesidir. Hatta bazı özellikleriyle dünyada bir ilk olacak. Diğer önemli bir projemiz yüzen enerji gemileri... Dönüşüm projesi niteliğindeki bu projelerde müşterilerimiz tarafından getirilen eski gemiler veya duba dediğimiz platformlar, yüzen enerji santrallerine dönüştürülüyor. Bu kapsamda 2009'dan bugüne farklı büyüklüklerde 16 proje teslim ettik. 17'nci ve 18'incilerin inşası da devam ediyor. Ayrıca, açık deniz petrol çıkarma platformlarında kullanılmak üzere İspanyol müşterimiz için inşa edilen petrol destek gemisinin teslimini bu hafta gerçekleştireceğiz."

Askeri gemi dışındaki söz konusu projelerin teslimatlarının, 2021'in sonuna kadar peyderpey yapılacağını belirten Mete, bu 9 projenin teslimatıyla 220 milyon dolarlık ihracatın gerçekleşmiş olacağını söyledi.