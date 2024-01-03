FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türkiye'nin ismi açıklanan vergi rekortmenleri listesinde 4 kadın mükellef yer aldı

Türkiye'nin ismi açıklanan vergi rekortmenleri listesinde 4 kadın mükellef yer aldı

03.01.2024 16:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin 2022 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde isimleri açıklananlar arasında 4 kadın mükellef bulunuyor. 4 kadına tahakkuk ettirilen vergi, toplamda 248 milyon 815 bin 312 lira oldu.

Türkiye'nin ismi açıklanan vergi rekortmenleri listesinde 4 kadın mükellef yer aldı

100 kişilik en fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinde isminin açıklanmasına izin veren 4 rekortmen kadın mükellef öne çıktı.
Kadın rekortmenler listesinde dikkati çeken isimlerden biri Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç oldu.

Kıraç, menkul kıymet aracılık faaliyetleriyle 9'uncu sırada yer alırken kendisine 115 milyon 634 bin 175 lira gelir vergisi tahakkuk etti.

Tara Holding ortaklarından Ceyda Lale Tara, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 72 milyon 30 bin 59 liralık vergiyle listenin 17'nci sırasında yer aldı.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı da listenin 65'nci sırasına yerleşti. Faraylı'ya kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında 33 milyon 435 bin 352 liralık vergi tahakkuk ettirildi.

90'ıncı sırada bulunan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas Göçmez'e kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleriyle 27 milyon 715 bin 726 lira vergi tahakkuk ettiği belirlendi.

Türkiye'nin 2022 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde isimleri açıklananlar arasındaki 4 kadına tahakkuk ettirilen vergi, toplamda 248 milyon 815 bin 312 lira oldu.

(AA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Rahatım, yapacaklar' Emekli maaş zammı için Fatih Portakal'dan dikkat çeken çıkış 'Yüzde 37,56’da kalacağını düşünmüyorum! Seyyanen...''Rahatım, yapacaklar' Emekli maaş zammı için Fatih Portakal'dan dikkat çeken çıkış 'Yüzde 37,56’da kalacağını düşünmüyorum! Seyyanen...'
Yumaklı: 2023'te 4,7 milyar lira hibe desteği sağladıkYumaklı: 2023'te 4,7 milyar lira hibe desteği sağladık
Reel kesim döviz açığı ekim ayında gerilediReel kesim döviz açığı ekim ayında geriledi
Anahtar Kelimeler:
rekor vergi ipek kıraç kadın
En Çok Okunan Haberler
Süleymani'nin mezarının yakınında patlama! Çok sayıda ölü var

Süleymani'nin mezarının yakınında patlama! Çok sayıda ölü var

Mehmet Büyükekşi görevi bırakıyor!

Mehmet Büyükekşi görevi bırakıyor!

SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı yeni zamlı maaşlar...

SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı yeni zamlı maaşlar...

Memur-Sen'den zam oranlarına ilk tepki

Memur-Sen'den zam oranlarına ilk tepki

Akaryakıta 3’lü ÖTV zammı! Tabelalar değişti

Akaryakıta 3’lü ÖTV zammı! Tabelalar değişti

Emekli zammı çıkışı: 'Öyle bir zam yaparlar ki hepimiz şaşırırız'

Emekli zammı çıkışı: 'Öyle bir zam yaparlar ki hepimiz şaşırırız'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.