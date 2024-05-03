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Türkiye'nin 'İsrail' kararına iş dünyasından destek

03.05.2024 13:49
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İsrail ile ticaretin durdurulmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Avdagiç, "Türkiye, Gazze'ye 'kesintisiz ve yeterli' insani yardım akışına izin verilinceye kadar İsrail'le ticareti tamamen durdurarak Filistin'de işlenen insanlık suçuna karşı tavrını en üst seviyede ortaya koymuştur" dedi.

Türkiye'nin 'İsrail' kararına iş dünyasından destek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Ticaret Bakanlığının İsrail ile ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulması kararını değerlendirdi.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin tavrının aynı zamanda İsrail'in Filistin'e yönelik soykırıma varan saldırısının en kısa zamanda sona ermesi bakımından da tarihsel bir değer taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin, Gazze'ye "kesintisiz ve yeterli" insani yardım akışına izin verilinceye kadar İsrail'le ticareti tamamen durdurarak Filistin'de işlenen insanlık suçuna karşı tavrını en üst seviyede ortaya koyduğunu aktaran Avdagiç, şu değerlendirmede bulundu:

"Böylece Türkiye, Gazze'deki vahşeti sonlandırmak için elindeki en barışçıl yöntem olan 'ekonomik kuvveti' kullanmıştır. Bir kez daha tekrar ediyoruz: Devletimizin aldığı ve alacağı tüm tedbirlerin sadece iş dünyası olarak değil, vicdan sahibi insanlar olarak arkasındayız. Çocukların, kadınların, masumların hayatı söz konusuyken ticaretin adından söz edilemez. Gazze, dünyanın insanlık sınavıdır. Bu çağda yaşayan ve vahşete tanıklık eden insanlar, yıllar sonra yaptıkları ve yapmadıklarıyla hatırlanacaktır. İsrail vahşetini önlemek yerine 'yatıştırma' politikası uygulayan ülkeler, bu politikaların geçmişte dünyayı sürüklediği felaketleri unutmamalı."Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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İsrail ito
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