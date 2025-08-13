FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye'nin komşularına ihracatı 7 ayda yaklaşık 15,6 milyar dolar oldu

Türkiye'nin, komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a yaptığı ihracat, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 15,6 milyon dolara yaklaştı.

Türkiye'nin komşularına ihracatı 7 ayda yaklaşık 15,6 milyar dolar oldu

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, temmuzda yaklaşık 25 milyar dolarla aylık ihracat rekoru kırıldı.

Türkiye, ocak-temmuz döneminde komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a, 15 milyar 592 milyon 919 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu tutar, 2024'ün aynı döneminde 14 milyar 972 milyon 416 bin dolar seviyesindeydi. Bu ülkelere ihracat, yıllık bazda yüzde 4 artış gösterdi.

EN FAZLA İHRACAT IRAK'A

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı komşu ülke, yaklaşık 5,7 milyar dolarla Irak oldu. Bu ülkeyi, 2,6 milyar dolarla Bulgaristan, 2,1 milyar dolarla Yunanistan ve 1,4 milyar dolarla Gürcistan izledi.

Ocak-temmuz döneminde yıllık bazda en fazla ihracat artışı yüzde 49,3 ile Suriye'ye, yüzde 11,5 ile Yunanistan'a ve yüzde 9,5 ile Azerbaycan'a gerçekleştirildi.

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SATIŞI ZİRVEDE

Türkiye'nin komşularına yaptığı ihracatın fasıllara göre dağılımı da dikkati çekti.

Bu yılın 7 ayında en fazla ihracatın, 1 milyar 54 milyon 490 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri satışı ile Irak'a yapıldığı belirlendi.

Söz konusu faslı, 646 milyon 337 bin dolarla yine Irak'a yapılan mobilya, kağıt ve orman ürünleri takip etti.

Öte yandan, hesaplamalarda Türkiye'nin sınır komşuları olarak Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a ilişkin veriler derleniyor. Nahçıvan'a ait resmi veri olmadığı için bu bölgeyle ticaret hesaplamaya dahil edilmiyor. Türkiye ile Ermenistan arasında da kara yoluyla doğrudan resmi ticaret bulunmuyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Finansal İstikrar Komitesi toplandıFinansal İstikrar Komitesi toplandı
Kriptoda piyasalar yeşile döndü! 24 saatte sert yükselişKriptoda piyasalar yeşile döndü! 24 saatte sert yükseliş

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı İhracat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sivas'ta terk edilmiş 'cinli' köyde sabahladı

Sivas'ta terk edilmiş 'cinli' köyde sabahladı

'Durum tersine döndü' Konutta temmuzda yılın zirvesi

'Durum tersine döndü' Konutta temmuzda yılın zirvesi

Kendi inşaatını denetlerken öldü! Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kendi inşaatını denetlerken öldü! Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

CHP'de 'Özlem Çerçioğlu' kaosu yaşanıyor! Eski sözleri gündem oldu... Whatsapp yazışmaları çıktı: 'Başkanın talimatı...'

CHP'de 'Özlem Çerçioğlu' kaosu yaşanıyor! Eski sözleri gündem oldu... Whatsapp yazışmaları çıktı: 'Başkanın talimatı...'

Zorunlu olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Zorunlu olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ofislere 'e' tabelası asmaya başladılar! Tüm illere yayılacak

Ofislere 'e' tabelası asmaya başladılar! Tüm illere yayılacak

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.