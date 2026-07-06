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Türkiye'nin okul kıyafeti üreten firması iflas etti: Konkordato süreci kurtarmaya yetmedi

İzmir'de okul ve iş kıyafetleri üretimi yapan Cece Tekstil daha önce şirkete verilen kesin mühlet ve komiser görevlendirmelerine rağmen, konkordato talebinden olumlu sonuç alınamaması üzerine iflas etti.

Türkiye'nin okul kıyafeti üreten firması iflas etti: Konkordato süreci kurtarmaya yetmedi
Cansu Çamcı

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulunan İzmir merkezli Cece Tekstil Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin hukuki süreci iflas kararıyla tamamlandı. Mahkeme, konkordato sürecinin başarıyla sonuçlanmaması nedeniyle şirket hakkında iflas kararı verdi.

Okul kıyafetleri ve iş kıyafetleri üretimi alanında faaliyet gösteren Cece Tekstil için daha önce mahkeme tarafından 1 yıllık kesin mühlet kararı verilmişti. Bu süreçte Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Vahap Yıldırım geçici konkordato komiseri olarak görev yaparken, hukukçu Sevgi Kanyılmaz ile tekstil mühendisi Atilla Yıldırım da konkordato komiseri olarak atanmıştı.

MAHKEMEDEN İFLAS KARARI ÇIKTI

Konkordato sürecinin olumlu sonuç vermemesi üzerine İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2025/952 esas sayılı dosya kapsamında kararını açıkladı.

Mahkeme, 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.07 itibarıyla Cece Tekstil Medikal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında iflasın açılmasına hükmetti.

İFLAS SÜRECİ RESMEN BAŞLATILDI

Mahkeme kararının ardından İzmir İflas Müdürlüğü tarafından iflas ilanı yayımlandı.

Yayımlanan ilanda, iflas işlemlerinin resmen başlatıldığı belirtilirken, söz konusu ilanın 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 166'ncı maddesi kapsamında yayımlandığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
okul firma
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