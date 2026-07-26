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Ünlü mobilya markası resmen satıldı: Yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de ve Avrupa'da geniş mağaza ağı bulunan ünlü mobilya zincirinin yeni sahibi belli oldu. Rekabet Kurumu'nun onayıyla satış süreci tamamlandı.

Ünlü mobilya markası resmen satıldı: Yeni sahibi belli oldu
Aleyna Türkmen

Türkiye'nin önde gelen mobilya ve ev dekorasyonu markalarından Vivense'de sahiplik değişikliği resmileşti. Rekabet Kurumu, Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret AŞ'nin hisselerinin tamamının Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ tarafından devralınmasına izin verdi. Böylece şirketin satış süreci tamamlanırken, 2020 yılında Vivense'ye yaklaşık 130 milyon dolar yatırım yapan özel sermaye fonu Actera da ortaklıktan çıktı.

Ünlü mobilya markası resmen satıldı: Yeni sahibi belli oldu 1

YATAŞ İLE GÖRÜŞMELERİN ARDINDAN SATIŞ TAMAMLANDI

Vivense, 2025 yılının mayıs ayında Yataş Bedding ile olası birleşme ihtimali kapsamında görüşmeler yürüttüğünü duyurmuştu. O süreçte satıcı tarafın danışmanlığını da Re-Pie üstlenmişti. Son aşamada birleşme yerine şirketin tamamının Re-Pie Portföy Yönetimi bünyesine geçmesi kararlaştırıldı ve Rekabet Kurumu'nun onayıyla devir işlemi resmiyet kazandı.

Bu gelişmeyle birlikte Vivense, kuruluşundan bu yana üçüncü kez el değiştirmiş oldu. Şirketin tamamının Re-Pie Portföy Yönetimi çatısı altına geçmesiyle birlikte hem ortaklık yapısı hem de yönetim tarafında yeni bir dönem başlamış oldu.

Ünlü mobilya markası resmen satıldı: Yeni sahibi belli oldu 2

2013'TE KURULDU, YURT DIŞINDA DA FAALİYET GÖSTERİYOR

Kemal Erol tarafından 2013 yılında kurulan Vivense, online satış modeliyle kısa sürede Türkiye'nin en büyük mobilya platformlarından biri haline geldi. Şirket bugün Türkiye'de yaklaşık 50 şehirde 100'ün üzerinde mağazayla faaliyet gösterirken, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'da da satış ağını sürdürüyor.

Bir dönem Almanya ve İngiltere'de de mağaza ve showroomları bulunan Vivense, son yıllarda finansal yeniden yapılanma sürecinden geçmiş ve bu sürecin ardından yeniden el değiştirmiş oldu.

Ünlü mobilya markası resmen satıldı: Yeni sahibi belli oldu 3

2020'DE 130 MİLYON DOLARLIK YATIRIM ALMIŞTI

Vivense'deki ilk büyük ortaklık değişimi 2020 yılında gerçekleşmişti. O dönemde şirket, Lüksemburg merkezli Sahara Holdings S.a.r.l. aracılığıyla Actera'nın yatırımına konu olmuş ve yaklaşık 130 milyon dolarlık yatırım almıştı.

Şirketin geçmiş hissedarları arasında Erikli Su-Nestle Su ortaklığının eski CEO'su Hasan Aslanoba, Avrupa'nın en büyük teknoloji fonlarından Earlybird'ün yönetici ortağı ve Trendyol'un kurucu ortaklarından Evren Üçok, Cem Sertoğlu ile Fransız kökenli Amerikalı girişimci Fabrice Grinda da yer alıyordu.

Ünlü mobilya markası resmen satıldı: Yeni sahibi belli oldu 4

RE-PIE'NİN PORTFÖYÜ 95,5 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Emre Çamlıbel, Mehmet Ali Ergin ve Caner Bingöl tarafından 2015 yılında kurulan Re-Pie, 2017 yılında Türkiye'nin ilk Gayrimenkul Yatırım Fonu'nu hayata geçirdi. Şirketin yönetilen portföy büyüklüğü 2025 yılı itibarıyla 95,5 milyar liraya ulaştı.

Kurulduğu günden bu yana 100'den fazla fon ve şirkete yatırım yapan Re-Pie, 2024 yılında Modanisa'yı bünyesine katmıştı. Şirket, bu yıl ise Birlik Mensucat ve TGS Dış Ticaret'i portföyüne eklerken, Vivense satın almasıyla yatırımlarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Mobilyacı Rekabet Kurumu satış
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