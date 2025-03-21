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Türkiye'nin risk primi 1 yılın zirvesini gördü! 'Şok yaşayarak çıktılar' 2024 yerel seçiminden beri bu yaşanmamıştı...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
21.03.2025 15:15
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sadece siyaset gündemini değil ekonomi dünyasını da sarstı. Altın ve döviz tarihlerinde görmedikleri zirvelere çıkarken borsada 2 kere devre kesici uygulandı. Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 328 baz puanla bir yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Türkiye'nin risk primi 1 yılın zirvesini gördü! 'Şok yaşayarak çıktılar' 2024 yerel seçiminden beri bu yaşanmamıştı...

19 Mart Çarşamba gününden beri siyasi gündemi sarsan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması haberleri finans dünyasını da yakından etkiliyor. İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün dolar 41 lirayı euro 45 lirayı görürken gram altın 4 bin lira seviyesini gördü. Borsa İstanbul ise 19 Mart tarihinde 2 kere devre kesici uyguladı.

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Yaşanan bu gelişmelerin ardından Merkez Bankası Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlarken ayrıca gecelik vadede borç verme faiz oranını 2 puanlık artışla yüzde 46 seviyesine çekti.

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GEÇEN YILIN EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARAÇLARINDANDI

Bugün ise borsa yüzde 8'lik bir düşüş yaşamasının ardından iki kere devre kesici uygulanmış oldu. Borsadaki bu hareketlilik sonrası değer kaybı yüzde 6,45 oldu. Geçtiğimiz yılın en çok kazandıran yatırım araçlarından olan borsadaki yıllık kazanç son yaşanan düşüşlerle sadece yüzde 0,61 oldu.

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CDS EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖRDÜ!

Piyasalardaki sert dalgalanmaların ardından uygulanan ekonomi programı zor bir sürece girdi.Türkiye’nin beş yıllık CDS oranı sadece bu hafta yaklaşık 66 baz puan artış kaydetti. Bugün ise 29 baz puan artarak 328 baz puana çıktı. Böylelikle risk primi, Mart 2024’teki yerel seçimler döneminden bu yana en yüksek seviyeye yükselmiş oldu.

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YERLİ YATIRIMCI TL'DE KALIRSA...

Dünya'nın takip ettiği gelişmeler için Cribstone Strategic Macro kurucusu ve stratejist Mike Harris, siyasette yaşanan belirsizliklerin piyasalarda risk olduğunun altını çizerek kısa vadeli yatırımcının şok yaşayarak piyasadan çıktığını ifade etti. Harris, yerli yatırımcının TL'de kalması durumunda güvenin tazelenebileceğini ve piyasaların dengelenebileceğini aktardı.

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BAKAN ŞİMŞEK NE DİYECEK?

Çarşamba günü yaşanan gelişmelerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor” sözlerini kullanmıştı.

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Tüm bu gelişmelerin ardından Bakan Şimşek bugün Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyeleri ile İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Ziraat Kuleleri’nde “TBB Geleneksel İftar Programında” bulunacak. Bakan Şimşek'in burada yapacağı açıklamalar takip edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
cds primi risk
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