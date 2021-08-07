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Türkiye'nin sayılı inci uzmanı, gerçek incileri bir bakışta anlıyor! Bu incinin gramı altından 4 kat daha pahalı

07.08.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde oldukça rağbet görmeye başlayan doğal inciler altından 4 kat fazla fiyata satılıyor. İnci uzmanı olduğunu ifade eden İsmail İlkin, Türkiye'nin farklı kentlerinden topladığı incileri sattığını söyleyerek, ''Gramı altından daha pahalı olan inciler var. Altından 4 kat daha değerli. Son dönemde inciye rağbet var. 10 ila 15 bin lira arasındaki inciler daha çok talep görüyor'' açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin sayılı inci uzmanı, gerçek incileri bir bakışta anlıyor! Bu incinin gramı altından 4 kat daha pahalı

Türkiye'de tabiî inciden anlayan 10 sanatkâr bulunuyor. Bu sanatkârdan biri olan İsmail İlkin, Bursa'da Fidan Han'da Türkiye'nin farklı vilayetlerinden topladığı yüzlerce yıllık incileri restore ederek, dünyanın farklı ülkelerine ve Türkiye'nin her yerine satıyor. İsmail İlkin, kimileri havuzda yetiştirilen, kimileri de okyanuslardan toplanan yüzlerce yıllık incileri satıyor.

Havuzda yetişen incilerin fiyatı 300 ila 500 lira arasında değişirken, Osmanlı devrinde Basra körfezinden gelen 200 yıllık incilerin ise gramı 2 bin 500 lirayı buluyor. Son dönemde inciye artan talep satışları da etkiledi. Vatandaşlar doğal incilere rağbet gösterirken, en fazla talebi 10 ila 15 bin liralık inciler görüyor.

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''GERÇEK İNCİNİN FİYATI 9 BİN LİRADAN BAŞLIYOR''

İnci uzmanı olduğunu ifade eden İsmail İlkin, "İnciye baktım mı gramını ve gerçek olup olmadığını, kaç yıllık olduğunu anlarım. Bu incilerin orijinaliyle sun'isini ayırt etmek çok zor. Hakiki incilerin fiyatı 9 bin liradan başlıyor 30 bin liraya kadar çıkıyor. Bir de havuzlarda yetişen inciler var, onlar da inci ama havuzda yetiştiği için makbul değil. Bu inciler 500 liraya satılıyor. Ben eski incileri alıp restore ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturuyorum. Elimde 200 yıllık gerçek inciler mevcut. Bu 200 yıllık inciler ülkemize Osmanlı devrinde Basra körfezinden gelmiş. Bu isimle anılıyor. Bu inciler çok değerli. Gramı altından daha pahalı olan inciler mevcut. Elimde gramı 2 bin 500 liraya satılan inci var. Altından 4 kat daha değerli. Son dönemde inciye rağbet var. 10 ila 15 bin lira arasındaki inciler daha çok talep görüyor. Türkiye'de doğal inciden anlayan 10 esnaf ancak var. Onlardan bir tanesi de benim. Yurt dışından müşterilerim var" dedi.

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(İHA)

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Bursa
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