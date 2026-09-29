Türkiye’nin tanınan markası el değiştiriyor! Yeni sahibi belli oldu

Polisan Kansai Boya'daki yüzde 50'lik pay için yeni gelişme yaşandı. Şirket sermayesinin yarısına sahip olan Marmara Holding, elindeki tüm payları Japonya merkezli Kansai Paint Co., Ltd.'ye devretmek üzere anlaşma sağlamıştı. 93 milyon dolar bedel üzerinden gerçekleştirilecek satışta gerekli yasal izin sürecinde önemli bir aşama tamamlandı.

Marmara Holding'in yüzde 50 payına sahip olduğu Polisan Kansai Boya'da, şirketin diğer yüzde 50 oranındaki ortağı Japonya merkezli Kansai Paint bulunuyor. Marmara Holding, elindeki 62 milyon 501 bin 572 TL nominal değerli payların tamamını Kansai Paint'e devretmek üzere 29 Temmuz 2026 tarihinde Pay Devir Sözleşmesi imzaladı.

SATIŞ İÇİN REKABET KURULU ONAYI GELDİ

Şirketin 26 Haziran 2026 tarihli açıklamasında, söz konusu payların Kansai Paint'e 93 milyon dolar karşılığında devredilmesi konusunda taraflar arasında bağlayıcı olmayan bir ön mutabakat imzalandığı duyurulmuştu.

29 Temmuz'da imzalanan Pay Devir Sözleşmesiyle birlikte satışın, gerekli yasal izinlerin alınması ve sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartına bağlandığı belirtildi.

ÖN KOŞULLARDAN BİRİ DAHA TAMAMLANDI

Marmara Holding'in açıklamasında, Pay Devri'nin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem olduğu da hatırlatıldı.

Kansai Paint tarafından 28 Eylül 2026 tarihinde Marmara Holding'e yapılan bildirimle, Rekabet Kurulu'nun Pay Devri'ne izin verdiği aktarıldı. Böylece sözleşme kapsamında gerekli yasal izinlerin alınmasına ilişkin ön koşullardan biri yerine getirilmiş oldu.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAZIRLIĞI BAŞLIYOR

Satış işleminin tamamlanması için bundan sonraki süreçte olağanüstü genel kurul toplantısına yönelik hazırlıkların yapılacağı bildirildi. Şirket, genel kurul toplantısının gerçekleştirilmesi ve Pay Devri'nin tamamlanmasına ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla zamanında paylaşılacağını açıkladı.

Buna göre Marmara Holding'in Polisan Kansai Boya'da sahip olduğu yüzde 50 oranındaki payların tamamının Kansai Paint'e devredilmesine ilişkin süreçte Rekabet Kurulu aşaması tamamlanmış oldu.