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Türkiye'nin toplu taşıma ihracatı 1,7 milyar doları aştı

Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 16,5 artarak 1 milyar 727 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'nin toplu taşıma ihracatı 1,7 milyar doları aştı

Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yılın ilk yarısında önemli bir artış kaydetti. Ocak-haziran döneminde 60 ülkeye gerçekleştirilen dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 artarak 1 milyar 727 milyon dolara ulaştı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden derlenen bilgilere göre, sektörün 2025'in ocak-haziran döneminde 1 milyar 482 milyon 440 bin dolar olan ihracatı, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 727 milyon 23 bin dolara yükseldi.

OTOBÜS İHRACATINDA YÜZDE 16,5'LİK ARTIŞ

Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs üreticileri, yılın ilk 6 ayında ürünlerini 60 ülkeye gönderdi. Böylece sektör, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat gelirini artırarak milyar dolarlık seviyeyi aştı.

Söz konusu dönemde gerçekleştirilen dış satım, Türk otomotiv sektörünün önemli kalemlerinden biri olan ticari araç grubunda güçlü performans sergilendiğini ortaya koydu.

FRANSA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE OLDU

Ocak-haziran döneminde Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında ilk sırada Fransa yer aldı.

Türkiye'den Fransa'ya bu dönemde 302 milyon 253 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı gerçekleştirildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Türkiye İhracat Minibüs midibüs otobüs otomotiv
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