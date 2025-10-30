FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye'nin ünlü burger markası iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti

Maliyet artışların üstesinden gelemeyen markalardan iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Enburger markası altında faaliyet gösteren Yesen Burger, yaşadığı ekonomik kriz sonrası konkordato ilan etti. Mahkeme tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

Türkiye'nin ünlü burger markası iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti
Cansu Akalp

Maddi sıkıntılar nedeniyle köklü firmalar birer birer iflas bayrağını çekiyor. Türkiye’nin yerli burger markalarından Yesen Burger, mali zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. "Enburger" markasıyla faaliyet gösteren şirket için mahkeme tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi’nin yayımladığı kararda, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Enburger Gıda Üretim Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne konkordato kapsamında 3 aylık geçici mühlet verildiği bildirildi.

Türkiye nin ünlü burger markası iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti 1

MAHKEME 7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ TANIDI!

Mahkeme, süreci yönetmek üzere 3 konkordato komiserinin atanmasına hükmetti. Sözcü'den Murat Beyaz'ın haberine göre ayrıca, İcra İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince alacaklılara 7 günlük itiraz süresi tanındı. Bu süre içinde alacaklılar, konkordato talebine itiraz ederek şirketin mali yapısına ilişkin delillerini sunabilecek.

MARMARA BÖLGESİ'NDE 18 ŞUBESİ BULUNUYOR!

2000’li yılların başında kurulan Yesen Burger, “Bİ YESEN anlarsın” sloganıyla uzun yıllar boyunca yerli burger markaları arasında kendine güçlü bir yer edinmişti. Marmara Bölgesi’nde 18 şubesi bulunan marka, 250 çalışanıyla faaliyet gösteriyordu.

YÜKSEK KİRA GİDERLERİ VE GIDA FİYATLARINDAKİ DALGALANMALAR!

Yesen Burger, son yıllarda büyüme stratejisi kapsamında her yıl 10 yeni şube açmayı planlıyordu. Ancak artan maliyetler, yüksek kira giderleri ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar, şirketin finansal yapısını zorladı.

Yesen Burger’in konkordato süreci tamamlanana kadar faaliyetlerine devam edeceği, mahkeme süreci sonucunda şirketin yeniden yapılanma planı sunmasının beklendiği ifade edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Menüde 'Bismillah dedin mi?' var! Kolilerde bekleyen eşyalarla müze gibi kafe kurduMenüde 'Bismillah dedin mi?' var! Kolilerde bekleyen eşyalarla müze gibi kafe kurdu
'Olağanüstü kararlar alındı' Trump - Şi görüşmesi sonrası duyurdu! Piyasaların gözü oradaydı'Olağanüstü kararlar alındı' Trump - Şi görüşmesi sonrası duyurdu! Piyasaların gözü oradaydı

Anahtar Kelimeler:
Konkordato hamburger
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.