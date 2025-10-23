FİNANS

Türkiye'nin "yol haritası"nda 2026 rotası belli oldu

Türkiye'de otoyol dahil bölünmüş yolların gelecek yıl 30 bin 420 kilometreye, tek yol uzunluğunun da 16 bin 303 kilometreye ulaştırılması planlanıyor. Akıllı ulaşım sistemleri yapılan kesim uzunluğunun gelecek yıl 80 kilometre, 2027'de 90 kilometre ve 2028'de 100 kilometre artırılması hedefleniyor.

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) gelecek yıl da emniyetli ve sürekli ulaşım için çeşitli çalışmalara odaklanacak. Bu kapsamda, kara yolu ağında trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınması ve sürekliliğin sağlanması, yollarda denetimlerin etkinleştirilmesi ve otoyol ağının korunarak geliştirilmesi öncelikler arasında yer alacak.

Yol yapım çalışmalarında temel hassasiyetlerden biri de ana limanların kara yolu ve demir yolu bağlantılarının kurulması olarak belirlendi.
Sınır kapılarına bağlantı yapan koridorlarda kara yolu yatırımlarının tamamlanması ve kara yolu ağında ağır taşıt trafiğinin yoğun olduğu kesimlerde bölünmüş yol yapımlarının sürdürülmesi de öncelikler arasında bulunuyor.

2028'DE 4 BİN 330 KM OLACAK

Devlet ve il yollarının projelendirilmesiyle birlikte yeni yolların inşasına da gelecek yıl ve sonrasında devam edilecek.

KGM bu yıl sonunda otoyol dahil bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin 4 kilometreye ve tek platformlu yol uzunluğunu 15 bin 993 kilometreye çıkarmayı hedefliyor.

Otoyol dahil bölünmüş yol uzunluğunun gelecek yıl 30 bin 420 kilometreye, 2027'de 30 bin 790 kilometreye, 2028'de 31 bin 250 kilometreye ulaştırılması planlanıyor.

Tek yol uzunluğunun da gelecek yıl 16 bin 303 kilometreye, 2027'de 16 bin 618 kilometreye, 2028'de 16 bin 938 kilometreye çıkarılması öngörülüyor.

Otoyol uzunluğunun gelecek yıl 3 bin 796 kilometre olması, 2027'de 3 bin 893 kilometre ve 2028'de 4 bin 330 kilometreye ulaştırılması hedefler arasında bulunuyor.

41 MİLYON ARAÇ DENETLENECEK

KGM yeni yolların yapımıyla birlikte yenileme çalışmalarını da sürdürüyor. Kurum bu kapsamda, gelecek yıl 20, 2027'de 23 ve 2028'de 24 tarihi köprünün restorasyon uygulamalarını tamamlayacak.

Gelecek yıl 450 kilometre, 2027'de 550 kilometre ve 2028'de 650 kilometre bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalı yolun onarılması ve yenilenmesi hedefleniyor.

Ayrıca kara yolu taşımacılığı denetimlerinin etkinleştirilmesi kapsamında gelecek yıl 41 milyon, 2027'de 41,5 milyon ve 2028'de 42 milyon aracın ağırlık-boyut denetimine tabi tutulması planlanıyor.

Kara yollarında trafik güvenliğini artırıcı önlemlerin alınması ve sürekliliğin sağlanması amacıyla teknolojiden yararlanılarak Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) inşasına devam edilecek.

Bu kapsamda AUS uygulaması yapılan kesim uzunluğunun gelecek yıl 80 kilometre, 2027'de 90 kilometre ve 2028'de 100 kilometre artırılması hedefleniyor.

Ayrıca devlet ve il yollarında gelecek yıl 300 kilometre, 2027'de 400 kilometre ve 2028'de 450 kilometre haberleşme altyapısının tesis edilmesi öngörülüyor.
