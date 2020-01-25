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Türkiye Perakendeciler Federasyonu, Elazığ ve Malatya'ya bir tır yardım malzemesi gönderdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.01.2020 19:54 | Son Güncelleme

Türkiye Perakendeciler Federasyonu, Elazığ ve Malatya'ya bir tır yardım malzemesi gönderdi

İSTANBUL(AA) - Türkiye Perakendeciler Federasyonu, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye bir tır yardım malzemesi gönderdi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, yaptığı yazılı açıklamada, deprem sonrasında bölgedeki yetkililerden gelen bilgiler ışığında hazırlanan bir tır yardım malzemesinin, Erzurum Kızılay Başkanlığına teslim edildiğini bildirdi.

Düzgün, "Elazığ ve Malatya'daki yetkililerle temas halindeyiz. İhtiyaç doğrultusunda elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa, Türk milletine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ, Malatya, TPF,

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