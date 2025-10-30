FİNANS

Türkiye Petrolleri'ne operasyon! Tonlarca akaryakıt eksik… Üst düzey yöneticiler var, 3 tutuklama

TP Petrol Dağıtım AŞ firmasının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) bildirdiği Antalya ve Hatay'daki akaryakıt miktarının, rafinerinin bildirdiği miktardan 18 bin 476 ton eksik olduğunun tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 22-24 Ekim'de STAR Rafineri'nin EPDK'ye bildirdiği Hatay Dörtyol ve Antalya tesislerindeki rakamlar ile rafineriye depo hizmeti veren TP Petrol Dağıtım AŞ'nin bildirdiği rakamlar arasında uyumsuzluk olduğu tespit edildi.

Türkiye Petrolleri ne operasyon! Tonlarca akaryakıt eksik… Üst düzey yöneticiler var, 3 tutuklama 1

STAR Rafineri'nin, kendisi adına faturalı ürünlerin kendisinden habersiz satıldığı iddiasıyla Antalya ve Hatay Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

18 BİN 476 TON AKARYAKITIN EKSİK OLDUĞU BELİRLENDİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan incelemede, firmanın Antalya'daki deposunda piyasa değeri güncel fiyatlarla 232 milyon 256 bin lira olan 4 bin 9 ton, Hatay Dörtyol'daki deposunda ise piyasa değeri 820 milyon 561 bin lira olan 14 bin 467 ton akaryakıtın eksik olduğu belirlendi.

Türkiye Petrolleri ne operasyon! Tonlarca akaryakıt eksik… Üst düzey yöneticiler var, 3 tutuklama 2

Tespit üzerine düzenlenen operasyonda TP Petrol Dağıtım AŞ'nin genel müdürü M.B, eski genel müdürü Ç.D, ikmal müdürü H.G. ve tesis müdürü O.E.C. Antalya'da gözaltına alındı.

İstanbul'da gözaltına alınan Ş.Z, Ş.H.Z. F.B. ve S.U. ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alınan H.G.K. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Gözaltı kararı verilen TP Petrol Dağıtım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İ.Z. ve aynı şirkette üst düzey yönetici olan A.Ç.Y'nin yurt dışında oldukları belirlendi.

GENEL MÜDÜR, İKMAL MÜDÜRÜ VE TESİS MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan eski genel müdür Ç.D. savcılıktan serbest bırakılırken, genel müdür M.B, ikmal müdürü H.G. ve tesis müdürü O.E.C. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
55.43
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
52.31
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.21
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.71
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.13
Gazyağı
47.36
Anahtar Kelimeler:
Petrol Akaryakıt EPDK
