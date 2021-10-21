Türkiye, satın alma gücüne göre en pahalı elektriği kullanan beşinci ülke

Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında Euro bazında elektriği en pahalı tüketen ülkeler 100 kilowattsaat başına 31,9 euro ile Almanya, 29 euro ile Danimarka, 27 euro ile Belçika olurken en ucuz ülkeler 10 euro ile Macaristan 10,2 euro ile Bulgaristan ve 12,8 euro ile Malta oldu. Türkiye'de ise 100 kilowattsaat elektriğin ortalama maliyeti 8,34 euro oldu.

Yılın ilk altı ayında tüketici elektrik fiyatları 2020'nin ilk yarısına göre hafif bir artış gösterirken doğal gaz fiyatları ise azaldı. Yıl başından beri toptan enerji fiyatlarındaki artışlar ise henüz tüketici tarafına yansımadı.

Eurostat'ın AB üyesi olan ve olmayan 40 ülkeden derlediği verilere göre geçen yılın ilk yarısında elektrik fiyatlarındaki en fazla artış Slovenya (%15), Polonya (%8) ve Romanya'da (%7) görüldü.

Öte yandan Hollanda (%-10), Kıbrıs (%-7) ve Litvanya (%-6) elektrik fiyatları en fazla düşen ülkeler oldu. Bu düşüşlerdeki en büyük etkenler vergilerdeki azalma ve desteklerin artırılması oldu.

KDV VE DİĞER VERGİLERİN ORANI TÜRKİYE'DE YÜZDE 20

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre Avrupa genelinde elektrik faturalarındaki ortalama vergi ve masraf oranı yüzde 39 oldu. Danimarka'da elektrik faturalarındaki KDV ve diğer vergilerin oranı yüzde 60'ın üzerine çıkarken Türkiye'de yüzde 20 civarında oldu.

DOĞAL GAZ FİYATLARI 20 ÜLKEDE DÜŞTÜ

Bu yılın ilk yarısında doğal gaz fiyatları Avrupa Birliği'ne üye 20 ülkede 2020 yılının aynı dönemine göre geriledi. En fazla düşüş Litvanya (%-23), Slovakya (%-10) ve Polonya'da (%-9) yaşandı.

Öte yandan Danimarka'da yüzde 19, Almanya'da yüzde 8 ve Lüksemburg'da yüzde 6 yükseldi.

