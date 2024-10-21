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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği yatırımcıları dolandırıcılara karşı uyardı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
21.10.2024 12:44
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), son dönemde telefon ve sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılığa karşı yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği yatırımcıları dolandırıcılara karşı uyardı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), son dönemde telefon ve sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılığa karşı yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Birlikten yapılan açıklamada, son zamanlarda sermaye piyasasında faaliyette bulunan yetkili kurumların ünvanları ile logolarını, sahte olarak düzenlenen aracılık faaliyeti belgelerini ve kurumlarda çalışan kişilerin ad ve soyadlarını kullanarak, telefonla ya da sosyal medya hesapları üzerinden, yüksek getiri vaatleri ile yatırımcıların sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak üzere hesap açmaya ikna edildiği ve bu hesaplara yatırım amacıyla para gönderilmesinin istendiği yönünde ihbarların arttığı belirtildi.

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Yatırımcıların bu tür dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar etmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Türkiye'de yerleşik yatırımcıların sermaye piyasası araçları işlemlerinin yalnızca Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) yetkilendirilen kurumlar aracılığıyla yapılabilmektedir. SPK tarafından yetkilendirilen kurumlar dışında Türkiye'de yerleşik yatırımcılara yönelik işlemler, izinsiz sermaye piyasası faaliyeti olarak suç oluşturuyor."

Açıklamada, yatırımcıların, Türkiye'de kurulu ve sadece SPK tarafından yetkilendirilen kurumlardan hesap açabilecekleri ve bu yolla güvenle yatırım yapabileceklerini bilmeleri gerektiği kaydedildi.

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SPK tarafından yetkilendirilmiş kurumların, sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin bilgilerinin bu kurumların resmi iletişim ve internet sitesi ile birliğin internet sitesinden kontrol edilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"SPK ve TSPB internet sitelerinde yer alan kurumların, kendi resmi internet sitelerinde duyurdukları uygulamalar ile doğrulanmış sosyal medya hesapları dışındaki uygulamalara, internet sitelerine ve sosyal medya hesaplarına itibar edilmemelidir. Kendisini bir sermaye piyasası kurumu çalışanı olarak tanıtan kişiler konusunda temkinli ve dikkatli olunmalı, hesap açılışı ve para transferi hususları başta olmak üzere şüpheli her türlü durumda ilgili kurumlarımızla çağrı merkezleri ve genel müdürlük telefonları üzerinden iletişime geçilmelidir."

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YETKİLİ KURUMLARDAN TEYİT EDİLMELİ

Açıklamada, yatırımcıların, yetkili kurumların kendi ünvanları adına açılmış banka hesapları dışında herhangi bir hesaba yatırım amaçlı para göndermemeleri ve para göndermeden önce IBAN bilgilerini yetkili kurumlardan teyit etmeleri gerektiği vurgulandı.

Yapay zeka kullanılarak yapılan dolandırıcılık işlemlerine de dikkat çekilen açıklamada, "Yapay zeka tabanlı tekniklerle hazırlanan sahte sosyal medya hesapları ve videolarla devlet büyükleri başta olmak üzere, tanınmış iş insanlarının ses ve görüntüleri ile birlikte Türkiye'de önemli şirketlerin adı, logosu ve ünvanı kullanılarak çeşitli sosyal medya platformlarında, bu şirketlerin hisselerinin satışa çıkarıldığına dair asılsız ve tamamen dolandırıcılık amaçlı içeriklere itibar etmemelerini önemle hatırlatırız." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, yatırımcıların, SPK tarafından yetkilendirilen kurumların listesine "www.spk.gov.tr" adresinde, kurumlar başlığı altından ulaşabileceği kaydedildi.
AA

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Anahtar Kelimeler:
SPK dolandırıcı
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