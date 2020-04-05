Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli: Koronavirüs tedavi giderleri karşılanacak

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Birçok şirketimiz, teminata dahil olmadığı ve bu risk için bir prim alınmamış olduğu halde, lütuf ödemesi olarak özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinde Kovid-19 tedavisini teminat kapsamına aldı. Böylelikle de 4 milyon sağlık sigortası sahibinin poliçeleri gereğince ancak yüzde 15’inin Kovid-19 tedavi giderleri ödenebilecek iken gelinen noktada yüzde 99 sağlık sigortalısının tedavi giderleri sektörümüz tarafından jest uygulaması kapsamında karşılanacaktır.

PEK ÇOK ÜLKEDEN İYİ DURUMDAYIZ

Ülkemiz, sağlam finans sektörüyle, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemiyle ve güçlü sağlık altyapısı ile dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumda.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAREKETLİLİK YAŞANACAK

KOBİ’lerimizin adeta hayat sigortası olarak tanımlayabileceğimiz alacak sigortasına yönelik atılan adımlar oldukça önemli. Gerek kapsamın genişletilmesi gerekse reasürans desteği verilmesi sayesinde bu sigortaya yönelik hem talep hem de arz tarafında önümüzdeki günlerde hareketlilik yaşanacağını öngörüyorum.