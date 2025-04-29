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Türkiye tarihinin en büyüğü; çökertildiler... 33 bin metrekarelik alanda 11 yıl sahte içki üretildi! 3 milyar 700 milyondan fazla vergi kaybı

Antalya merkezli 4 ilde düzenlenen Türkiye tarihinin en büyük alkol kaçakçılığı operasyonunda 2 milyon 81 bin litre sahte alkol ele geçirildi, 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 33 bin metrekarelik alanda kurulan alkol fabrikası üzerinden 11 yıldır sahte içki ürettiği belirlendi. Öte yandan sahte içki kaçakçılığı nedeniyle 3 milyar 700 milyon liranın üzerinde vergi kaybı oluştuğu tespit edildi.

Türkiye tarihinin en büyüğü; çökertildiler... 33 bin metrekarelik alanda 11 yıl sahte içki üretildi! 3 milyar 700 milyondan fazla vergi kaybı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük içki kaçakçılığı operasyonuna imza attı.

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OTELLER, DEPOLAR VE FABRİKA ARANDI! 2 MİLYON 81 BİN LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Antalya merkezli Manisa, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sahte alkolü depoladığı ve satış yaptığı değerlendirilen 13 lüks otel, 1 fabrika, çok sayıda depo ve iş yerinin de aralarında bulunduğu toplam 29 adreste arama yapıldı. Aramalarda 272 bin şişe ve 2 milyon 81 bin litre sahte alkol ele geçirildi.

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EN BÜYÜK ORGANİZASYON ÇÖKERTİLDİ! 3 MİLYAR 700 MİLYONDAN FAZLA VERGİ KAYBI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; 2014 yılında 33 bin metrekarelik alanda kurulan alkol fabrikası üzerinden 11 yıl boyunca sahte içki üretildiği, bu süreçte şüphelilerin, şirketler bünyesinde içkiyi yasal gibi göstererek hem büyük miktarda vergi kaybına neden olduğu hem de haksız kazanç sağladıkları kaydedildi. Sahte içki kaçakçılığı nedeniyle 3 milyar 700 milyon liranın üzerinde vergi kaybı oluştuğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, Türkiye'de bugüne kadar tespit edilen en büyük sahte içki üretim ve dağıtım organizasyonunun çökertildiği kaydedildi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
antalya kaçakçılık vergi sahte alkol
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