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Türkiye Tek Yürek deprem bağış kampanyası ortak yayınında ne kadar bağış toplandı, kaç TL? İşte deprem bağış kampanyasında toplanan tutar!

16.02.2023 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Tek Yürek deprem bağış kampanyası ortak yayınında ne kadar bağış toplandığı merak konusu oldu. 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden zarar görenler için ünlü isimler televizyonların ortak yayınlarında bir araya geldi. Merkez Bankası depremzedeler için 30 milyar TL bağış yaptı. Peki, Türkiye Tek Yürek deprem bağış kampanyası ortak yayınında ne kadar bağış toplandı, kaç TL? İşte, deprem bağış kampanyasında toplanan tutar...

Türkiye Tek Yürek deprem bağış kampanyası ortak yayınında ne kadar bağış toplandı, kaç TL? İşte deprem bağış kampanyasında toplanan tutar!

Türkiye Tek Yürek deprem bağış kampanyası ortak yayınında ne kadar bağış toplandığı geçtiğimiz gün Star TV, ATV, Show TV, Kanal D, FOX TV, TRT ve Kanal 7'de canlı olarak ekrana gelen ortak yayın sonrası merak edildi. 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında deprem için yapılan bağış rekoru Merkez Bankası'nda. Türkiye Tek Yürek deprem bağış kampanyası ortak yayınında toplanan bağış miktarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte deprem bağış kampanyasında toplanan tutar...

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TÜRKİYE TEK YÜREK DEPREM YAYININDA NE KADAR TOPLANDI?

Türkiye Tek Yürek deprem yayınında 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplandı.

Yapılan açıklamaya göre 9 milyon 10 bin adet SMS bağışı da gerçekleştirildi.

MERKEZ BANKASI'NDAN 30 MİLYAR TL BAĞIŞ

Merkez Bankası, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da da hissedilen Kahramanmaraş depreminden etkilenen depremzedeler için 30 milyar TL bağış yaptı.

TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler adına bağış toplanmak üzere tüm TV kanalları geçtiğimiz gün ortak yayın yaptı.

Ortak yayında 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplandı.

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