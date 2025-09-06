FİNANS

Türkiye Varlık Fonu'nun Eurobond ihracına rekor talep: 10 milyar dolarlık ilgi

Türkiye Varlık Fonu (TVF), 1 milyar dolarlık Eurobond ihracını tamamladı. İhraca, özellikle uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi gösterildi. Gelen yüksek talep, Türkiye ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Türkiye Varlık Fonu'nun Eurobond ihracına rekor talep: 10 milyar dolarlık ilgi
Ezgi Sivritepe

Türkiye Varlık Fonu (TVF), uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği Eurobond ihracı ile önemli bir başarıya imza attı. 1 milyar ABD doları tutarındaki ihraca, yaklaşık 10 milyar ABD doları tutarında talep geldi. Bu rekor talep, TVF'nin ve dolayısıyla Türkiye ekonomisinin uluslararası yatırımcılar nezdindeki itibarını bir kez daha teyit etti. İşlem, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki yatırımcılara yönelik olarak Reg S formatında gerçekleştirildi ve 5,5 yıl ile 10 yıl vadeli iki farklı dilimde sunuldu.

TVF'nin geçen yıl gerçekleştirdiği ilk ihracın ardından, bu kez 10 yıl vadeli bir dilimin de eklenmesi, yatırımcıların farklı vade seçeneklerine olan ilgisini ortaya koydu. İhracın başlangıcında, 5,5 yıl vadeli dilim için yüzde 7,625 ve 10 yıl vadeli dilim için yüzde 8,375 oranında bir fiyat belirlendi. Ancak, gelen yoğun talep üzerine bu oranlar her iki dilimde de 62,5 baz puan aşağıya çekildi. İşlem kapanışında, 5,5 yıl vadeli dilimin nihai getirisi yüzde 7,00 ve 10 yıl vadeli dilimin getirisi ise yüzde 7,75 olarak gerçekleşti. Bu durum, yatırımcıların Türkiye'ye duyduğu güvenin ve TVF'nin başarılı yönetimine olan inancının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Analistler, bu başarılı ihracın Türkiye'nin dış finansman imkanlarını artıracağını ve ülke risk primini düşüreceğini belirtiyorlar. Ayrıca, elde edilen gelirin Türkiye'nin stratejik yatırımlarının finansmanında kullanılmasının beklendiği ifade ediliyor. Bu durum, Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır. TVF'nin bu başarısı, diğer kamu kurum ve kuruluşları için de örnek teşkil edebilir ve benzer nitelikteki uluslararası finansman işlemlerinin önünü açabilir.

Türkiye Varlık Fonu'nun Eurobond ihracına gösterilen yoğun ilgi, ülkenin uluslararası piyasalardaki güvenilirliğini ve yatırım potansiyelini açıkça ortaya koymaktadır. Elde edilen bu başarı, Türkiye ekonomisinin geleceği açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor ve ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacaktır.

