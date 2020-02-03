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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2020 09:01 | Son Güncelleme

TÜRKİYE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/02          10:00     TÜFE 03/02          10:00     ÜFE 03/02          10:00     Uçak filosu istatistikleri 03/02          10:00     İmalat PMI 03/02          10:00     Dış ticaret dengesi 04/02          14:30     Reel efektif döviz kuru 06/02          10:00     Hayvansal üretim istatistikleri 07/02          10:00     Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları 07/02          10:00     Konaklama İstatistikleri 07/02          10:00     Tesis İstatistikleri 07/02          17:30     Hazine nakit dengesi 10/02          10:00     İşsizlik 10/02          10:00     Sürdürülebilir kalkınma göstergeleri 11/02          10:00     Kırmızı et üretim istatistikleri 11/02          10:00     İnşaat maliyet endeksi 12/02          10:00     Süt ve süt ürünleri üretimi 12/02          10:00     Kümes hayvancılığı üretimi 12/02          10:00     Dış ticaret endeksleri 13/02          10:00     Sanayi üretimi 13/02          10:00     Perakende satış endeksleri 13/02          10:00     Ciro endeksleri 14/02          10:00     Cari denge 14/02          10:00     Konut satış istatistikleri 14/02          10:00     Tarım ürünleri üretici fiyatları endeksi 14/02          10:00     Açık iş idari kayıtları 14/02          10:00     Kayıtlı işsiz istatistikleri 14/02          14:30     TCMB beklenti anketi (TÜFE) 17/02          10:00     Yaşam memnuniyeti araştırması 17/02          11:00     Bütçe dengesi 17/02          14:30     Konut fiyat endeksi 19/02          10:00     Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu 19/02          14:00     TCMB politika faizi 20/02          10:00     Tüketici güven endeksi 20/02          10:00     Yurt dışı üretici fiyat endeksi 20/02          10:00     İşgücü girdi endeksi 20/02          17:30     Merkezi yönetim borç stoku 21/02          10:00     Uluslararası yatırım pozisyonu 21/02          10:00     Yurt dışı portföy yatırım istatistikleri 21/02          10:00     Kurulan ve kapanan şirketler 24/02          10:00     Kapasite kullanım oranı 24/02          10:00     Reel kesim güven endeksi 24/02          10:00     Yapı izin istatistikleri 24/02          10:00     Sektörel güven endeksleri 24/02          10:00     Katı yakıtlar 24/02          11:00     Giriş çıkış yapanlar 27/02          10:00     Ekonomik güven endeksi 27/02          10:00     Tarımsal işletme işgücü ücret yapısı 28/02          10:00     Dış ticaret dengesi 28/02          10:00     GSYH 28/02          10:00     Motorlu kara taşıtları --------------------------------------------------------------------------------------------------------   TSİ          DÜNYA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ŞUBAT PAZARTESİ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11:55      Almanya imalat PMI 12:00      Euro bölgesi imalat PMI 17:00      ABD ISM imalat endeksi 17:45      ABD Markit imalat PMI -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ŞUBAT SALI -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18:00      ABD fabrika siparişleri -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ŞUBAT ÇARŞAMBA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11:55      Almanya hizmetler PMI 12:00      Euro bölgesi hizmetler PMI 13:00      Euro bölgesi perakende satışlar 16:15      ABD ADP özel sektör istihdamı 16:30      ABD dış ticaret dengesi 17:45      ABD Markit hizmetler PMI 18:00      ABD ISM hizmetler endeksi -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 ŞUBAT PERŞEMBE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10:00      Almanya sanayi siparişleri 16:30      ABD işsizlik maaş başvuruları 16:30      ABD işgücü maliyeti 16:30      ABD verimlilik -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ŞUBAT CUMA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10:00      Almanya sanayi üretimi 16:30      ABD tarımdışı istihdam 16:30      ABD işsizlik 16:30      ABD ortalama saatlik ücretler -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ŞUBAT SALI -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12:30      İngiltere GSYH 12:30      İngiltere sanayi üretimi -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ŞUBAT ÇARŞAMBA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13:00      Euro bölgesi sanayi üretimi -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 ŞUBAT PERŞEMBE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10:00      Almanya TÜFE 16:30      ABD TÜFE 16:30      ABD çekirdek TÜFE 16:30      ABD işsizlik maaş başvuruları -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 ŞUBAT CUMA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10:00      Almanya GSYH 13:00      Euro bölgesi GSYH 16:30      ABD perakende satışlar 16:30      ABD çekirdek perakende satışlar 17:15      ABD sanayi üretimi 17:15      ABD kapasite kullanımı 18:00      ABD Mich.

TÜRKİYE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/02 10:00 TÜFE
03/02 10:00 ÜFE
03/02 10:00 Uçak filosu istatistikleri
03/02 10:00 İmalat PMI
03/02 10:00 Dış ticaret dengesi
04/02 14:30 Reel efektif döviz kuru
06/02 10:00 Hayvansal üretim istatistikleri
07/02 10:00 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları
07/02 10:00 Konaklama İstatistikleri
07/02 10:00 Tesis İstatistikleri
07/02 17:30 Hazine nakit dengesi
10/02 10:00 İşsizlik
10/02 10:00 Sürdürülebilir kalkınma göstergeleri
11/02 10:00 Kırmızı et üretim istatistikleri
11/02 10:00 İnşaat maliyet endeksi
12/02 10:00 Süt ve süt ürünleri üretimi
12/02 10:00 Kümes hayvancılığı üretimi
12/02 10:00 Dış ticaret endeksleri
13/02 10:00 Sanayi üretimi
13/02 10:00 Perakende satış endeksleri
13/02 10:00 Ciro endeksleri
14/02 10:00 Cari denge
14/02 10:00 Konut satış istatistikleri
14/02 10:00 Tarım ürünleri üretici fiyatları endeksi
14/02 10:00 Açık iş idari kayıtları
14/02 10:00 Kayıtlı işsiz istatistikleri
14/02 14:30 TCMB beklenti anketi (TÜFE)
17/02 10:00 Yaşam memnuniyeti araştırması
17/02 11:00 Bütçe dengesi
17/02 14:30 Konut fiyat endeksi
19/02 10:00 Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu
19/02 14:00 TCMB politika faizi
20/02 10:00 Tüketici güven endeksi
20/02 10:00 Yurt dışı üretici fiyat endeksi
20/02 10:00 İşgücü girdi endeksi
20/02 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
21/02 10:00 Uluslararası yatırım pozisyonu
21/02 10:00 Yurt dışı portföy yatırım istatistikleri
21/02 10:00 Kurulan ve kapanan şirketler
24/02 10:00 Kapasite kullanım oranı
24/02 10:00 Reel kesim güven endeksi
24/02 10:00 Yapı izin istatistikleri
24/02 10:00 Sektörel güven endeksleri
24/02 10:00 Katı yakıtlar
24/02 11:00 Giriş çıkış yapanlar
27/02 10:00 Ekonomik güven endeksi
27/02 10:00 Tarımsal işletme işgücü ücret yapısı
28/02 10:00 Dış ticaret dengesi
28/02 10:00 GSYH
28/02 10:00 Motorlu kara taşıtları
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TSİ DÜNYA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 ŞUBAT PAZARTESİ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11:55 Almanya imalat PMI
12:00 Euro bölgesi imalat PMI
17:00 ABD ISM imalat endeksi
17:45 ABD Markit imalat PMI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 ŞUBAT SALI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
18:00 ABD fabrika siparişleri
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 ŞUBAT ÇARŞAMBA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11:55 Almanya hizmetler PMI
12:00 Euro bölgesi hizmetler PMI
13:00 Euro bölgesi perakende satışlar
16:15 ABD ADP özel sektör istihdamı
16:30 ABD dış ticaret dengesi
17:45 ABD Markit hizmetler PMI
18:00 ABD ISM hizmetler endeksi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 ŞUBAT PERŞEMBE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10:00 Almanya sanayi siparişleri
16:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
16:30 ABD işgücü maliyeti
16:30 ABD verimlilik
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 ŞUBAT CUMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10:00 Almanya sanayi üretimi
16:30 ABD tarımdışı istihdam
16:30 ABD işsizlik
16:30 ABD ortalama saatlik ücretler
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 ŞUBAT SALI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12:30 İngiltere GSYH
12:30 İngiltere sanayi üretimi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 ŞUBAT ÇARŞAMBA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13:00 Euro bölgesi sanayi üretimi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 ŞUBAT PERŞEMBE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10:00 Almanya TÜFE
16:30 ABD TÜFE
16:30 ABD çekirdek TÜFE
16:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 ŞUBAT CUMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10:00 Almanya GSYH
13:00 Euro bölgesi GSYH
16:30 ABD perakende satışlar
16:30 ABD çekirdek perakende satışlar
17:15 ABD sanayi üretimi
17:15 ABD kapasite kullanımı
18:00 ABD Mich. tüketici güven endeksi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 ŞUBAT SALI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13:00 Almanya ZEW eğilim endeksi
16:30 New York Fed imalat endeksi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 ŞUBAT ÇARŞAMBA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12:30 İngiltere TÜFE
16:30 ABD yeni konut inşaatları
16:30 ABD inşaat ruhsatları
16:30 ABD ÜFE
16:30 ABD çekirdek ÜFE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 ŞUBAT PERŞEMBE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12:30 İngiltere perakende satışlar
16:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
16:30 Philadelphia Fed endeksi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 ŞUBAT CUMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11:30 Almanya imalat PMI
11:30 Almanya hizmetler PMI
12:00 Euro bölgesi imalat PMI
12:00 Euro bölgesi hizmetler PMI
13:00 Euto bölgesi TÜFE
17:45 Almanya Markit imalat PMI
18:00 ABD ikinci el konut satışları
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 ŞUBAT PAZARTESİ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12:00 Almanya Ifo endeksi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 ŞUBAT SALI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10:00 Almanya GSYH
18:00 ABD tüketici güven endeksi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 ŞUBAT ÇARŞAMBA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
18:00 ABD yeni konut satışları
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 ŞUBAT PERŞEMBE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16:30 ABD dayanıklı mal siparişleri
16:30 ABD GSYH
16:30 ABD çekirdek GSYH
16:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
18:00 ABD bekleyen konut satışları
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 ŞUBAT CUMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11:55 Almanya işsizlik
16:00 Almanya TÜFE
16:30 ABD kişisel gelirler
16:30 ABD kişisel harcamalar
16:30 ABD çekirdek PCE
17:45 ABC Chicago PMI
18:00 ABD Mich. tüketici güven endeksi

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