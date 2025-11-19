FİNANS

Türkiye'ye 25 kilometre uzaklıkta: Bu köylere yerleşenlere 500 bin TL para verilecek!

Yunanistan, Edirne sınırında bulunan üç köydeki yerleşim nüfusunu artırmak için vatandaşlarına çağrıda bulundu. Soufli, Orestiada ve Dimetoka köylerine yerleşenlere 10 bin Euro destek ödemesi yapılacağı açıklandı. Söz konusu köyler, Edirne şehir merkezine yalnızca 25 kilometre uzaklıkta.

Cansu Akalp

Komşu ülke Yunanistan, Batı Trakya'da azalan nüfusu yeniden artırabilmek amacıyla teşvik programı uygulamayı sürdürüyor. Sofulu, Kumçiftliği ve Dimetoka köylerine yerleşenlere 500 bin TL verilecek.

500 BİN TL VERİLECEK!

Halk TV’de yer alan habere göre; Şubat 2025'te Yunan Meclisi'nde kabul edilen düzenleme ile birlikte, Edirne'ye komşu köylerde yerleşik nüfusu artırabilmek için destek ödemesi vermeye başlayan Yunanistan, Meriç Nehri boyunca uzanan köylere yerleşen vatandaşlarına 10 bin euro (yaklaşık 500 bin TL) ödeme yapılacağını ilan etmişti.

Düzenleme ile nüfusu 500'ün üzerinde olan yerleşim yerine taşınacaklar için 6 bin Euro destek ödemesi yapılacağı ilan edilirken, ailenin sahip olduğu her çocuk için bu tutar bin Euro artırılacak ve toplamda destek ödemeleri 10 bin Euro'ya ulaşabilecek.

Türk nüfusunun da etkin olduğu bu köyler Meriç Nehri’nin bulunduğu Evros ilindeki sınır hattında bulunan Sofulu (Soufli), Kumçiftliği (Orestiada) ve Dimetoka (Didymoteicho) olarak belirlendi.

