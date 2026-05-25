FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

İlk kez denedi: Maliyet 275 bin TL 'Bu fiyatı bekliyoruz'

Bursa'da çocukluğundan bu yana çilek üreten 77 yaşındaki İsmail Kozan, bu yıl 4 dönümde yaptığı dikimde sadece fideye 275 bin TL harcadığını belirterek, maliyetlerin yüksekliğinden dert yandı. Üretici 100 TL fiyat bekliyor

İlk kez denedi: Maliyet 275 bin TL 'Bu fiyatı bekliyoruz'

Yıllık yaklaşık 50 bin tonluk üretimiyle Türkiye'de ilk 5 şehir arasında yer alan Bursa'da, havaların ısınmasıyla birlikte çilek hasadı başladı. Kurban Bayramı'nın ardından piyasada daha fazla yer alması beklenen Bursa çileğinde üreticiler, yüksek maliyetler karşısında fiyat beklentilerini yüksek tutuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli için '82 bin 500 TL' rakamı (Akbank, Ziraat promosyon) Emekli için '82 bin 500 TL' rakamı (Akbank, Ziraat promosyon)

İlk kez denedi: Maliyet 275 bin TL Bu fiyatı bekliyoruz 1

Kestel ilçesine bağlı Erdoğan Mahallesi'nde çocukluğundan beri tarımla uğraşan ve köyünde çilek üretimine öncülük eden İsmail Kozan, geçen yıl 5,5 dönüm arazide gerçekleştirdiği üretimde dönüm başına 2 ton verim aldığını belirtti. Bu yıl ilk kez farklı bir çilek çeşidi denediğini ifade eden Kozan, 4 dönümlük alana ektiği yeni ürünün hasadına bayram döneminde devam edeceklerini dile getirdi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın yükseldi, petrol sert düştü: 'Somut işaret' vurgusu Altın yükseldi, petrol sert düştü: 'Somut işaret' vurgusu

İlk kez denedi: Maliyet 275 bin TL Bu fiyatı bekliyoruz 2

"SADECE FİDE MALİYETİ 275 BİN LİRA"

Yeni denediği çeşitte dönüm başına 25 bin fide diktiklerini ve ilk yıl toplam 6 ton rekolte beklediklerini kaydeden Kozan, maliyetlerin üreticiyi zorladığını vurgulayarak şöyle konuştu:

İlk kez denedi: Maliyet 275 bin TL Bu fiyatı bekliyoruz 3

Fidenin tanesini bu yıl 11 liradan aldık. Sadece fide için 275 bin lira ödeme yaptık. Tarlanın işlenmesi, dikimi, gübresi, hortumu, naylonu, otunun biçilmesi ve toplanması derken maliyet inanılmaz rakamlara ulaşıyor. Bu yüzden beklentimiz, sezonda çileğin tarladan çıkış fiyatının kilogram başına 100 ila 120 lira arasında olmasıdır. Maliyetler çok yükseldiği için bu fiyatı bekliyoruz, 100 liranın altı üreticiye kazandırmaz"
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli için '82 bin 500 TL' rakamı: Rekabet kızıştıEmekli için '82 bin 500 TL' rakamı: Rekabet kızıştı
Otobüs biletleri tükendi, firmalar ek sefer başlattıOtobüs biletleri tükendi, firmalar ek sefer başlattı

Anahtar Kelimeler:
çilek Üretici Bursa Kestel fiyat maliyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı

Bayram yolunda feci kaza!

Bayram yolunda feci kaza!

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Cesur sahnelerde tahrik olan oyuncuların kullandığı gizli sinyal buymuş!

Cesur sahnelerde tahrik olan oyuncuların kullandığı gizli sinyal buymuş!

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Sabah erkenden akın ettiler: '20 bin TL vermekten mantıklı'

Sabah erkenden akın ettiler: '20 bin TL vermekten mantıklı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.