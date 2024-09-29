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Türkiye'ye o ülkeden 5 milyar dolarlık yatırım geliyor!

29.09.2024 15:31
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Suudi Arabistan merkezli bir şirketin Türkiye'ye 5 milyar dolarlık bir yatırım hazırlığında olduğunu duyurdu. Ayrıca Yılmaz, OVP sonrası ekonomi programının istikrarlı ilerlediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kanal 7'deki canlı yayında Suudi Arabistan merkezli bir şirketin Türkiye'ye 5 milyar dolarlık bir yatırım hazırlığında olduğunu duyurdu.

Yılmaz, seçimlerden sonra ekonomide daha istikrarlı bir politika uygulandığını, güncellenen Orta Vadeli Program'ın da bunu teyit ettiğini söyledi.

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Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) mekanizması ile kamu ve özel sektörü bir araya getirdiklerini belirten Cevdet Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatırım Danışma Konseyi, uluslararası CEO'ların katıldığı ve doğrudan piyasanın içinden insanların görüşlerini, önerilerini ortaya koyduğu bir platform. Sonuç bildirgesi de kamuoyu ile paylaşıldı. Gelecek yıl da bunu gerçekleştireceğiz. Yatırımcılar, siyasi, jeopolitik ve ekonomik sebeplerden yatırım yapılabilir ülke kalmadığını söylüyorlar. Türkiye ise istikrarlı, politika çerçevesi belirginleştirilmiş, öngörülebilirlik sağlayan bir ülke. Dolayısıyla Türkiye ciddi anlamda yatırımcıların tartıştığı, konuştuğu bir ülke haline geldi. Önemli olan bu ilgiyi sonuca dönüştürmemiz."

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SUUDİ ARABİSTAN'DAN YATIRIM GELİYOR!

Yatırımcıların Türkiye'ye doğrudan yatırım yapma arzusunu gördüğünü anlatan Yılmaz, "Suudilerin sahibi olduğu bir şirket, enerji ve diğer sektörlerde Türkiye'ye 5 milyar dolarlık yatırım yapmak istiyor. ABD'de bakanlarımız, Cumhurbaşkanımız yatırımcılarla buluştular. Hangi ortama gidersek gidelim şunu görüyoruz; Dünyadan çok ciddi bir teveccüh var. Türkiye ilgi odağı. Bunun sonuçlarını göreceğiz" dedi.

SAYISI İKİYE KATLANDI

Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yatırımcı sayısının ikiye katlandığını, doğrudan yatırımlarda da son üç ayda bir ivmelenme gördüklerini vurgulayan Yılmaz, "Doğrudan yatırımlar son 7 ayda 6 milyar doları aştı. Yıl sonu 10 milyar doların üstünde olacağız. Dünyadan yüzde 1 pay alıyoruz, amacımız yüzde 1,5'a çıkarmak" bilgisini paylaştı.

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Yatırımcıların iç siyasetle ilgilenmediğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yatırımcılar ülkenin durumuna ve rakamlara bakarlar. Durum neyse onu gören insanlar. Türkiye'nin istikrarını, huzurunu, coğrafyasını, girişimci iş gücünü, genç dinamik nüfusunu birçok yönünü takdir ediyorlar. Dünyada bu sene üç kredi derecelendirme kuruluşunun da olumlu yönde not artırımı yaptığı tek ülke Türkiye. Yatırım imajımız, algımız daha iyiye doğru gidiyor. Türkiye, yeni yatırımcılarla tanışacak. Sadece Çin'den değil Latin Amerika'dan Körfez'e, Uzak Doğu'dan Avrupa'ya, Amerika'ya Türkiye ilgi odağı halinde. Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım"

"ERKEN SEÇİM GÜNDEMİ YOK"

Erken seçim çağrılarına yönelik soruyu ise Yılmaz, "Türkiye'nin böyle bir gündemi yok. AK Parti döneminde cumhurbaşkanımız ile Türkiye siyasi istikrarla tanıştı. Siyasi istikrar olmadan ekonomik istikrar da olmuyor. Yılda bir seçimler, yılda bir yeni hükümetler, 1990'lı yıllarda Türkiye bunları yaşadı ve bedellerini çok ağır ödedik ekonomik olarak. Dolayısıyla ihtiyacımız olan siyasi istikrar ve güven ortamında halkımızın gerçek sorunlarına odaklanmak ve bunlara çözüm üretmek" diye yanıtladı.

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CARİ AÇIK

Geçen yıl bütçe açığında yılı 5,2 ile kapattıklarını hatırlatan Yılmaz, bu yıl 6,4 öngördüklerini, şu an tahminlerinin 4,9 olduğunu söyledi. Yılmaz, "Gelecek sene de yüzde 3'leri hedefliyoruz. Bütçe açığı büyük oranda toparlandı. Cari açık geçen yılın ortalarında yüzde 6'lar civarındaydı, 60 milyar dolara yakın cari açığımız vardı. Bugün geldiğimiz noktada ihracat artıyor, ithalat azalıyor, turizm gelirleri iyi gidiyor ve cari açığımız yüzde 2'ler civarında. Yıl sonunda yüzde 1,7'ye düşecek." açıklamasında bulundu.

ENFLASYON TAHMİNİNİ PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyonda belirgin düşüş görüldüğünü belirterek, "Gelecek ay yakın bir tarihte açıklanacak, 50'nin altında 40'lı bir rakam bekliyoruz. Yıl sonunda da yüzde 41,5 gibi bir tahminimiz var. Gelecek yıl bu zamanlar artık yüzde 20 ile 30 arası, yıl sonunda da yüzde 20'nin altında bir beklentimiz var." dedi.
(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Cevdet Yılmaz Cari açık
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