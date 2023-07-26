Türkiye'ye sıcak para girecek mi, anlaşmalar hangi sektörlerde yapıldı? DEİK Başkanı Olpak merak edilen o soruları yanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Körfez turuna çıkmış burada önemli anlaşmalara imza atmıştı. Suudi Arabistan ile ilişkilerde yeni bir döneme girilirken farklı alanlarda toplam değeri 50,7 milyar dolarlık 13 anlaşma imzalandığını Erdoğan bizzat duyurmuştu. Körfez heyetinde yer alan DEİK Başkanı Nail Olpak ise NTV’ye yaptığı açıklamasında gerçekleştirilen toplantıların detaylarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Olpak, sıcak para konusuna değinerek, “Bizim ülkemizde de uzun vadeli yatırımlara bakılıyor. Bu çok olumlu. Hemen paldır küldür bir paranın gelmesi söz konusu değil hemen de gidecek bir durum yok. Uzun vadede burada kalacaklar” dedi.

İşte DEİK Başkanı Olpak’ın açıklamalarından öne çıkanlar…

"Körfez'deki olumlu havayı kendi içimizde iyi yaşayalım. Yurt dışında da yansımaları çok iyi. Burada bir süreç yönetimi vardı. Katar'daki ilişkilerimiz zaten iyiydi, diğer ülkelerle siyasi dalgalanmalarla birlikte kesilme noktasına gelenler vardı. İkili ticaret de çok iyi değildi. Vizeler yoktu. O sürecin neticesinde biz ekonomi dünyası olarak siyasetin kararlarından etkileniyoruz. Öncelikle BAE ile siyasi olarak olumlu bir sürece girildi. 50.7 milyar dolarlık bir anlaşma yapıldı.

Resmi görüşmelerde yapılan anlaşmaların rakamı o, biz iş dünyası olarak DEİK olarak 200 kişi o seyahate katıldık. O rakamların daha da üstüne çıkılacak. Kademe kademe bakıldığında bu ziyarette beklentimizi bulduk. Bu bir süreç içerisinde olacaktır.

KÖRFEZ ZİYARETİNİN EKONOMİK YANSIMASI NASILDI? TEMASLAR NASIL GELİŞTİ?

İlişkilerin en soğuduğu yer Suudi Arabistan'dı. Oradan başlayayım. Geçen sene Cumhurbaşkanımızın Riyad ziyareti sonrasında veliaht prens İstanbul'a gelmişti. Toplantının sonuna doğru misafir iki bakan bir gün daha kalmaya karar vermişlerdi. İş dünyası açısından olumlu anlamda kırılma anları orasıydı. Vize alamıyorduk, bu sorun çözüldü. Yatırımlar da arttı. O gün bir takvim oluşturuldu. Kademeli olarak bu süreç yaşandı. Çok farklı sektörlerde etkileşim oldu. Bu sürecin kademe kademe gidilmesini olumlu görüyoruz. Hem ticari hem de yatırım anlamında...

ANLAŞMALAR TÜRKİYE'YE SICAK PARA GETİRECEK Mİ?

İkili ticaret bazında konuşuyorsak ikili ticaret çok hızlı artıyor. Katar'da 3 milyar dolar seviyesine gider. Önümüzdeki sene Suudi Arabistan'da 10 milyar dolar üstü bir rakamı görebiliriz. Günlük kısa vadede yatırım olarak değerlendirmiyoruz. Uzun vade olarak bakılıyor. Bizim ülkemizde de uzun vadeli yatırımlara bakılıyor. Bu çok olumlu. Hemen paldır küldür bir paranın gelmesi söz konusu değil hemen de gidecek bir durum yok. Uzun vadede burada kalacaklar.

DEİK BAŞKANI NAİL OLPAK: ENERJİ, SAĞLIK, GIDA VE TARIM SEKTÖRLERİ ÖNEMLİ

3 ülkede toplam 27 adet anlaşma imzalandı. Herhangi yurt dışı ziyarette bu kadar çerçeve anlaşması görmemiştim. Bu çok önemli. Sektörler bazında bakıldığında enerji önemli bir yer tutuyor. Dijital teknolojiler var, bazıları hala orada görüşmelerini sürdürüyor. Sağlık alanı var, gıda ve tarım alanı var. Gayrımenkul da var. Bundan da rahatsız olmayalım. Hem Türkiye'ye yönelik olarak var hem de onların oradaki ihtiyaçları var. Megaprojeleri var. İki sene içerisinde Suudi Arabistan'ın 300 bin konuta ihtiyacı var. Bunu oranın konuttan sorumlu bakanı söyledi."

