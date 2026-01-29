FİNANS

Türkiye'ye yeni sınır kapısı! Komşu ülkeyle anlaşıldı, açılacak nokta belirlendi

Sınır kapılarında yaşanan yoğunluk Türkiye ve Bulgaristan yetkililerini harekete geçirdi. Uzun bekleme sürelerini kısaltmak, geçişleri hızlandırmak amacıyla iki ülke yeni bir sınır kapısı açma konusunda anlaştı. Bulgaristan söz konusu taslağı onaylarken sınır kapısının da nereye açılacağı belirlendi. İki ülke yakında zaman ortak bir komisyon kuracak.

Bulgaristan ile Türkiye arasındaki sınır geçişlerini rahatlatacak önemli bir gelişme yaşandı. Bulgaristan Bakanlar Kurulu, Kapitan Andreevo-Kapıkule sınır kapısının kuzeyinde yeni bir gümrük kapısının kurulmasını öngören anlaşma taslağını onayladı. Kararın, iki ülke arasındaki geçiş yoğunluğunu azaltması hedefleniyor.

ANLAŞMA TASLAĞI ONAYLANDI

Bulgaristan hükümetinin olağan oturumunun ardından yapılan yazılı açıklamada, "İki ülke arasındaki sınır geçişleriyle ilgili sorunların çözülmesi ve yeni bir sınır geçiş noktası olan ‘Kapitan Andreevo-Kapıkule-Kuzey'in açılması için Bulgaristan ile Türkiye arasında hazırlanan anlaşma taslağı onaylandı" ifadelerine yer verildi.

YENİ GEÇİŞ ALANI OLUŞTURACAK

Planlanan yeni ortak sınır kapısının, Bulgaristan tarafında Svilengrad Belediyesi'ne bağlı Kapitan Andreevo köyü yakınlarında, Türkiye tarafında ise Edirne Kapıkule bölgesinde yer alması öngörülüyor. Mevcut Kapıkule-Kapitan Andreevo sınır kapısının kuzeyinde konumlanacak yeni geçiş noktası, iki ülke arasında ek bir kontrol ve geçiş alanı oluşturacak.

ORTAK KOMİSYON KURULUYOR

Anlaşma taslağına göre, Türkiye ve Bulgaristan'ın yetkili makamlarından oluşacak bir Ortak Uzman Komisyonu kurulacak. Komisyon; kara yolu bağlantılarının temel teknik özellikleri, güzergâhların konumu, sınırla kesişme noktaları, geçiş güzergâhlarının sayısı, yeni sınır kontrol ve geçiş noktasının yeri, teknik altyapısı ve çalışma rejimini belirleyecek.

Ayrıca taşınacak yük ve yolcu türleri, trafik türüne göre geçiş düzeni ile yeni sınır kapısının hukuki ve teknik süreçleri de komisyon tarafından detaylı şekilde ele alınacak.

YOĞUNLUK AZALACAK, TAŞIMACILIK HIZLANACAK

Dünyanın en yoğun kara sınır kapılarından biri olarak gösterilen Kapitan Andreevo-Kapıkule, aynı zamanda Avrupa Birliği'ni Asya'ya bağlayan Avrupa'nın en büyük kara sınır kapısı olarak biliniyor. Yeni sınır kapısının devreye girmesiyle birlikte özellikle ticari araç ve yolcu geçişlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması, ticaret ve taşımacılığın daha hızlı ve etkin hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

