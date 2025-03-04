Türkiye yüzde 20 daha pahalı kaldı! Yurt dışına yöneldiler... İşlemlere yansıdı

Ekonomik gelişmeler vatandaşın alışveriş tercihlerine de etki etti. Türk tüketiciler için yurt dışında alışveriş yapmanın cazip hale geldiği kaydedilirken 2024 yılında Tükrlerin yurt dışında gerçekleştirdiği vergisiz alışveriş hacminde yüzde 41 artış olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Ekonomim'de yer alan habere göre; Türkiye ile yurt dışı arasındaki fiyat dengeleri değişti ve 2024'te yurt dışı ile Türkiye arasındaki fiyat farkı yüzde 20'yi aştı. Hal böyle olunca durum, alışveriş eğilimlerine de etki etti. Dolayısıyla Türk tüketiciler için yurt dışında alışverişin cazip hale geldiği, yabancılar için ise Türkiye'de alışverişe olan ilgisinin azaldığı aktarıldı.

Bu gelişmelerle beraber 2024 yılında Türklerin yurt dışında gerçekleştirdiği tax free olarak geçen vergisiz alışveriş hacmi yüzde 41 artıp 800 milyon euro seviyesine geldi. Bu rakam, Türk vatandaşlar için en yüksek yurt dışı alışveriş hacmi olarak kaydedildi. Diğer yandan, yine bu dönemde yabancıların da Türkiye'de gerçekleştirdiği vergisiz alışveriş hacmi de yüzde 11 düşüş kaydederek 900 milyondan 800 milyon euro seviyesine geldi. Özel olarak Orta Doğu ve Rusya'dan gelen turistlerin harcamalarında da belirgin bir düşüş olduğunun gözlendiği aktarıldı.

"YÜZDE 20 DAHA PAHALI OLDUKLARINI SÖYLÜYORLAR"

Ekonomi Gazetesi'ne konuşan Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Seyhun, bu alanda Türkiye için bozulmanın 2022 yılında başladığını söyledi. 2022 yılında yabancıların Türkiye'de gerçekleştirdiği tax free işlem hacminin 1 milyar euro seviyesine geldiği, Türklerin de yurt dışındaki işlem hacminin 200 milyon euro olarak gerçekleştiği ifade edildi. Seyhun, sonraki dönemde kurdaki artış hızının yavaşlaması ve enflasyon sebebiyle yurt dışıyla fiyat farkının kapandığını ve üstelik bu farkın Türkiye aleyhine açıldığını belirtti. Seyhun "Yaptığımız iş nedeni ile bir sürü yabancı marka ile yakın ilişkilerimiz var ve konuşuyorum. Kira, ithalat vergileri, çalışanların maliyeti, elektrik ve genel giderler nedeni ile fiyat tutamadıklarını ve bu nedenle diğer ülkelere göre Euro bazında yüzde 20 daha pahalı olduklarını söylüyorlar" dedi.

"TÜRKİYE'DE ALIŞVERİŞ YAPAN YABANCI KİŞİ SAYISI YÜZDE 31 DÜŞTÜ"

Seyhun, geçen senenin ilk 6 ayının nispeten dengelip seyredip bozulmanın ise ikinci yarıda belirginleştiğini ifade edip, 2024 yılının tamamında yerli ve yabancı tüketicilerin gerçekleştiği alışveriş hacimlerinin ilk defa eşitlendiğini belirtti. Seyhun "2024’te Türkiye’de alışveriş yapan yabancı kişi sayısı yüzde 31 düştü. Aynı dönemde alışveriş hacmi yüzde 11 düşüşle 900 milyon Euro’dan 800 milyon Euro’ya ve işlem adedi de yüzde 36 düşüşle 3 milyondan 1,8 milyona geriledi" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA YÜZDE 41 BÜYÜME"

Seyhun, Türkiye'de alışveriş yapan ülkelerin hacimleri ile ilgili de bilgi vererek "Şu an Ruslar yüzde 31, Suudiler yüzde 29, Kazakistan yüzde 37, Azerbaycan yüzde 11 küçüldü. Küçülmeyen yok. Kişi başı işlem hacmi ise enflasyonist artışın da etkisi ile 7 bin TL’den 12 bin 787 TL’ye gelmiş" şeklinde konuştu. Alışverişteki bu kaybın başka ülkelere yöneldiğini belirten Seyhun, "Suudiler bizde yüzde 29 küçülürken Avrupa’da yüzde 41 büyüme gösterdi" dedi.

Tax free işlemlerinde dünyadaki durumu da değerlendiren Seyhun, Türkiye'nin aksine dünyada işlerin iyi gittiğini ve geçen sene işlem hacmi düşen tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Seyhun, "Dünyada her yer düzgün bir sağlıklı bir şekilde büyüme gösterdi. Asya Pasifik’te yüzde 67’lik bir büyüme var. Bize yakın olan Fransa yüzde 8, İtalya yüzde 20, İspanya yüzde 27, Almanya yüzde 4, İsviçre yüzde 26 büyümüş. Totalde dünyada toplam büyüme yüzde 15 seviyesinde. Türkiye’den başka küçülen bir pazar da yok. Yunanistan uçuyor. Bizden çok çok iyi" dedi. Seyhun, dünyada işlem hacminin 80 milyar euro seviyesinde gerçekleştiği bilgisini de verdi.

"SON İKİ YILDA YÜZDE 450 ARTTI"

Öte yandan Seyhun "Türklerin yurt dışında gerçekleştirdiği tax free işlem hacmi son iki yılda yüzde 450, geçen yıl ise yüzde 41 artışla 800 milyon Euro’ya çıktı. Yine yurt dışında alışveriş yapan Türklerin sayısı son 2 yılda yüzde 508, geçen sene ise yüzde 63 artarken, işlem adedi de son 2 yılda yüzde 598, geçen sene ise yüzde 96 büyümüş" dedi. Bu sene ocak ayında Türklerin yurt dışı alışveriş hacminin yüzde 91 arttığını, yabancıların Türkiye'deki işlem hacminin de yüzde 41 düştüğünü aktaran Seyhun, 2024 yılının yabancıların Türkiye'deki işlem hacmi bakımından bir dip olduğunu ifade etti. Öte yandan Seyhun, daha düşük bir seviye beklemediğini belirtip yurt dışı alışverişin seyrinin ekonomik göstergelerce belirleneceğini anlattı.