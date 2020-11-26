FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türkiye'de doların yükselişi sürüyor

Türkiye'de doların yükselişi sürüyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.11.2020 23:33 | Son Güncelleme

Türk Lirası karşısında dolar rekor tazeleyerek, sabah 8,22'den işlem gördü.

Türkiye'de doların yükselişi sürüyor

Merkez Bankası ise 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12,1'e çekti.Türkiye'de Merkez Bankası'nın geçen hafta piyasa beklentilerinin aksine faiz seviyesini sabit tutmasının yanı sıra dış politikada özellikle Fransa ve Yunanistan ile yaşanan gerginlikler sonrası haftaya değer kaybı ile başlayan Türk Lirası'nın (TL) düşüşü bugün de sürdü.

Haftaya 8 lira çıtasını geçerek başlayan dolar bugün rekor tazeledi. Salı gününü 8,08'den kapatan Dolar/TL kuru çarşamba sabahı 8,22'ye yükseldi. Türk Lirası karşısında yükselişini sürdüren euro ise 10 liraya doğru gidiyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,22 TL'den, euro 9,68 TL'den, sterlin ise 10,73 liradan işlem görüyor. Çarşamba sabahı altın fiyatları da rekor tazeledi. 500 lirayı da aşan gram altının satış fiyatı 503 lira oldu. Çeyrek altın 825 lira, tam altın bin 270 liraya ulaştı.

Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini

Öte yandan, Merkez Bankası 2020 enflasyon tahminini yüzde 12,1'e çekti. Merkez Bankası'nın önceki yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8,9 seviyesindeydi.

Yılın son enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 12,1 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 9,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir" dedi. Uysal, 2020 yılı sonu gıda enflasyonu tahminini de yüzde 13,5'e çektiklerini belirtti. Uysal, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para ve likidite politikalarında sıkı duruşun sürdürüleceğini dile getirdi.

Nisan ayında dip seviyesini gören küresel iktisadi faaliyet kısmi toparlanma gösterdiğini belirten Uysal, ancak küresel faaliyet salgın öncesi dönemin altında seyrettiğini ve ekonomiye yönelik belirsizliğin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Döviz kurlarındaki yükselişe ilişkin açıklamalarda da bulunan Uysal, " Döviz kurundaki hareket birçok etkenden etkileniyor" dedi. "Merkez Bankası olarak nominal ya da reel herhangi bir kur seviyesi hedeflemiyoruz" diyen Uysal, "Orta vadede makro gerçeklerle uyumlu bir noktaya gelecektir. Reel açıdan TL aşırı değersiz. Değersiz TL fiyat istikrarına ilişkin riskler oluşturuyor" şeklinde konuştu.

ANKA,DW/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız
3600 ek göstergede son durum!3600 ek göstergede son durum!
Bağ-Kur borçları siliniyor!Bağ-Kur borçları siliniyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu
Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu
Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu
Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Katar, Borsa İstanbul’a ortak oldu
Katar, Borsa İstanbul’a ortak oldu
Altın hareketli başladı!
Altın hareketli başladı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor!
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor!
Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak
Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak
Altın hareketliliğe devam ediyor!
Altın hareketliliğe devam ediyor!
Araç muayenede yeni dönem!
Araç muayenede yeni dönem!
İşte 2021 altın fiyatı tahmini!
İşte 2021 altın fiyatı tahmini!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar/TL kuru 8 TL'nin üzerinde
Dolar/TL kuru 8 TL'nin üzerinde
Türkiye'de döviz kuru neden yükseliyor?
Türkiye'de döviz kuru neden yükseliyor?
Merkez Bankası'nın öngörüleri için ekonomistler ne diyor?
Merkez Bankası'nın öngörüleri için ekonomistler ne diyor?
Alman ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 8,2 büyüdü
Alman ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 8,2 büyüdü
TL'de rekor değer kaybı: Euro 10 TL'ye yaklaştı
TL'de rekor değer kaybı: Euro 10 TL'ye yaklaştı
Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katar'a gitti
Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katar'a gitti

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.