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Türkiye'de döviz kuru neden yükseliyor?

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.11.2020 23:33 | Son Güncelleme

Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı sürüyor.

Türkiye'de döviz kuru neden yükseliyor?

Ekonomistlere göre artışta Merkez Bankası’nın faiz kararının yanı sıra Ankara'nın yaşadığı diplomatik sorunlar ve S-400lerin test edilmesi etkili.Türkiye'de Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısındaki değer kaybı sürüyor. Bu kayıp yılbaşından bu yana ABD Doları karşısında yüzde 25'ten fazla. Euro karşısında ise yaklaşık yüzde 30 değer kaybı yaşandı.

Peki dövizdeki yükselişin sebebi teknik mi siyasi mi?

Ekonomistlere göre artışta Merkez Bankası’nın faiz kararının yanı sıra Ankara'nın yaşadığı diplomatik sorunlar ve S-400lerin test edilmesi etkili. Vatandaşlarsa yükselişten endişeli.

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