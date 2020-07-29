Türkiye’de enflasyon tahmini yüzde 8,9’a yükseltildi

TCMB Başkanı Uysal ayrıca, önümüzdeki dönemde turizm gelirlerinde iyileşme beklediklerini söyledi.Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Türkiye'de 2020 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde bir buçuk puan yukarı revize etti. Böylece enflasyon tahmini yüzde 8,9'a yükselmiş oldu.

Çarşamba günü yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan TCMB Başkanı Murat Uysal, enflasyonun Temmuz ayından itibaren düşüş eğilimine gireceğini öngördüklerini söyledi. Varsayımlarını ikinci bir koronavirüs dalgası olmayacağına göre yaptıklarını ifade eden Uysal, enflasyonun 2021 yılı sonunda da yüzde 6,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini kaydetti.

Uysal, "Mart‘tan itibaren uygulamaya aldığımız destekleyici likidite adımlarını normalleşmeye göre aşamalı şekilde gözden geçirebiliriz" dedi.

"Turizm gelirlerinde iyileşme bekliyoruz"

TCMB Başkanı, "Normalleşme adımlarıyla kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle birlikte belirsizlik halen yüksek seyretmekte" ifadelerini kullandı. "Kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte iktisadi faaliyette Mayıs ayında başlayan toparlanma güç kazanmaktadır" diye konuşan Uysal, "Önümüzdeki dönemde turizm gelirlerinde kısmi bir iyileşme bekliyoruz" dedi. Uysal ayrıca, "Seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesiyle turizm gelirlerinde toparlanma bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Uysal, 2020 yılı petrol fiyat tahminini de 32,6 dolardan 41,6 dolara çıkardıklarını ifade etti.

DW / BÜ,ET

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