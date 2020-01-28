Türkiye'de geçen yıl yabancı ortaklı 12 bin 634 şirket kuruldu

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Türkiye'de geçen yıl toplam sermayesi 5,7 milyar lira olan 12 bin 634 yabancı ortaklı şirket kuruluşu gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye Odalar ve Boralar Birliği istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, söz konusu şirketlerin 1149'u anonim, 11 bin 485'i limited olarak kurulurken, yabancı sermaye oranının yüzde 83,25 olduğu görüldü.

Geçen yıl kurulan yabancı sermayeli şirketlerin ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, bunların, 970'inin İran, 747'sinin Suriye, 418'inin Suudi Arabistan ve 337'sinin Irak ortaklı olarak kurulduğu kayıtlara geçti. Bu ülkeleri, 331 şirket ile Ürdün, 326 ile Mısır, 243 ile Almanya, 229 ile Birleşik Arap Emirlikleri ve 195 ile Libya izledi.

Almanya ortaklı şirketlerin toplam sermayesi 2019'da 1,1 milyar lirayı buldu. Hollanda ortaklı şirketlerin sermayesi 306,5 milyon lira, Suriye ortaklıların 217,7 milyon lira, İran ortaklıların 183,2 milyon lira, Irak ortaklıların da 153,2 milyon lira oldu.

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