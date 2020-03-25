Türkiye'de kamu bankalarından koronavirüs desteği

Ayrıca nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerin mevcut kredilerinin, 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirileceği duyuruldu.

Ziraat Bankası bu kapsamda 31.03.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkan verildiğini açıkladı.

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ıın koronavirüs salgınının etkilerini bertaraf etmek için birtakım önlemleri devreye soktukları açıklalandı.

Vakıfbank’ın 9 maddelik paketi

VakıfBank dokuz maddelik destek paketi açıkladı. Vakıfbank'tan yapılan açıklamada pakette kredi vadelerinin ertelenmesinden mevcut kredilerin yeniden yapılandırılmasına ve istihdam koruma amaçlı olarak işletmelere "3 aylık maaş gideri" kadar uzun vadeli kredi kullandırılması gibi destekler yer aldı.

Pakette turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere de 12 aya kadar kredi yapılandırılması getirildi.

Pakette bireysel kredi ihtiyacı olan vatandaşların kredi taleplerinin VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Sky Limitler üzerinden sağlanarak salgın riskine maruz bırakılmaması, ve bireysel kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemelerinin 3 aya kadar ötelenebilmesi de yer aldı.

Halkbank’ın önlemleri

Halkbank da koronavirüs salgınına karşı finansal istikrar önlemlerini açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada 31 Mart 2020'ye kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşterilerin bu döneme dair ödemelerini erteleyebileceği duyuruldu.