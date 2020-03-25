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Türkiye'de kamu bankalarından koronavirüs desteği

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.03.2020 13:21 | Son Güncelleme

Türkiye'de kamu bankaları koronavirüsle mücadele kapsamında firmalar ve bireysel müşterilerin kredi ödemelerinin ötelenmesi için yeni önlemler alıyor.

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ıın koronavirüs salgınının etkilerini bertaraf etmek için birtakım önlemleri devreye soktukları açıklalandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önlemleri Twitter hesabından duyurdu.

Ziraat Bankası, vatandaşların ve iş dünyasının nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya karşı yeni desteklerin devreye alındığını açıkladı.

Ziraat Bankası bu kapsamda 31.03.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkan verildiğini açıkladı.

Ayrıca nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerin mevcut kredilerinin, 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirileceği duyuruldu.

Personel maaşlarını, Ziraat üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verileceği belirtildi.

Vakıfbank’ın 9 maddelik paketi

VakıfBank dokuz maddelik destek paketi açıkladı. Vakıfbank'tan yapılan açıklamada pakette kredi vadelerinin ertelenmesinden mevcut kredilerin yeniden yapılandırılmasına ve istihdam koruma amaçlı olarak işletmelere "3 aylık maaş gideri" kadar uzun vadeli kredi kullandırılması gibi destekler yer aldı.

Pakette turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere de 12 aya kadar kredi yapılandırılması getirildi.

Pakette bireysel kredi ihtiyacı olan vatandaşların kredi taleplerinin VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Sky Limitler üzerinden sağlanarak salgın riskine maruz bırakılmaması, ve bireysel kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemelerinin 3 aya kadar ötelenebilmesi de yer aldı.

Halkbank’ın önlemleri

Halkbank da koronavirüs salgınına karşı finansal istikrar önlemlerini açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada 31 Mart 2020'ye kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşterilerin bu döneme dair ödemelerini erteleyebileceği duyuruldu.

Önlemlere göre esnaf ve sanatkarların bu dönemde yaşadıkları olumsuzluklara destek olmak amacıyla talep etmeleri halinde kullanmış oldukları kredilerin bu yılın Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenebilecek.

Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkanı sunulacak. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.

Personel maaşlarını Halkbank üzerinden ödeyen firmalara, istihdamlarını Şubat sonuna göre azaltmamaları şartıyla gelecek 3 aylık dönem boyunca personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verilecek.

DHA / SSB, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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