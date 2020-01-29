FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türkiye'nin Antarktika'ya düzenleyeceği 4'üncü sefer için geri sayım başladı

Türkiye'nin Antarktika'ya düzenleyeceği 4'üncü sefer için geri sayım başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 11:13 | Son Güncelleme

TÜBİTAK bünyesinde kurulan Kutup Araştırmaları Enstitüsü ile Türkiye'nin kutup bölgelerine yönelik çalışmaları kurumsal bir yapı kazanırken, enstitü koordinasyonunda gerçekleştirilecek ilk sefer olma özelliği taşıyan ve şubatta başlayacak 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi için çalışmalar hızlandı - TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Burcu Özsoy: - "4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde 22'si Türk, 2'si yabancı olmak üzere toplam 24 katılımcı yer alacak. İkili iş birlikleri kapsamında da 2 bilim insanımız Belçika ve Polonya'nın kıtadaki üslerinde çalışmalar gerçekleştirecek" - "Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi'nin yeni yürütücüsü olarak belirlenen Kutup Araştırmaları Enstitüsü, hiçbir ülkeye ait olmayan kıtayla ilgili karar mekanizması niteliğindeki Antarktika Antlaşması çerçevesinde, Türkiye'nin danışman üye ülke olması için bilimsel ve siyasi çalışmaları sürdürecek ve uluslararası faaliyetlerde ülkemizin temsilini sağlayacak"

DİLARA ZENGİN - Türkiye'nin kutup çalışmaları TÜBİTAK bünyesinde kurulan Kutup Araştırmaları Enstitüsü ile kurumsal bir yapı kazanırken, bu yıl ilk kez enstitü koordinasyonunda şubatta başlayacak 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde farklı kurumlardan toplam 24 katılımcı "beyaz kıta"da çalışmalar yapacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kurulacağını ilk kez TBMM'deki 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmelerinde duyurduğu Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) çalışmalarına başladı.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) çatısı altında kurulan KARE'nin müdürü Türkiye'nin kıtaya daha önce düzenlediği seferlere liderlik eden Doç. Dr. Burcu Özsoy olurken, enstitünün yoğun mesai harcadığı ilk görevi de 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi oldu.

- "Bilimsel ve siyasi çalışmaları sürdürecek"

Özsoy, AA muhabirine, Kutup Araştırmaları Enstitüsü ve Antarktika'ya 4'üncü sefer hazırlıklarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeni yapılanmayla kutup çalışmalarında ulusal hedeflerin gerçekleştirilmesi yolunda ivme kazanıldığını belirten Özsoy, "Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi'nin yeni yürütücüsü olarak belirlenen KARE, hiçbir ülkeye ait olmayan Antarktika kıtasıyla ilgili karar mekanizması niteliğindeki Antarktika Antlaşması çerçevesinde, Türkiye'nin danışman üye ülke olması için bilimsel ve siyasi çalışmaları sürdürecek ve uluslararası faaliyetlerde ülkemizin temsilini sağlayacak." dedi.

- "Stratejiler ulusal çıkarlar doğrultusunda uygulanıyor"

Antarktika Antlaşmalar Sistemi'nde danışman ülke olabilmek için bazı teamüller ve yazılı kurallar olduğuna işaret eden Özsoy, KARE'nin kurulmasının da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Özsoy, sistemde danışman ülke olabilmek için kayda değer bilimsel araştırmaların da yapılması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu sadece sayısal olarak çok fazla yayın yapmak değil, bilimsel olarak kaliteli ve uluslararası görünürlüğü yüksek yayınlar yapmak demek. Bu tip yayınlar ise belirli bir alanda uzun süreli gözlemler, ölçümlerle ortaya çıkarılabiliyor. Yani bu şartı sağlamak için bilim üssü olması bir gereklilik. Bu aynı zamanda lojistik ihtiyaçların giderilmesi için de gerekli. Türkiye'nin TÜBİTAK tarafından temsil edildiği Antarktik Araştırmaları Bilimsel Komisyonu ile Ulusal Antarktik Program Yürütücüleri Konseyine (COMNAP) tam üyelik, taraf olduğumuz Antarktika Antlaşması Çevre Koruma Protokolü'nün iç hukuka uygulanması, Antarktika Veri Tabanı oluşturulması, uluslararası iş birlikleri gibi birçok husus da hem yazılı hem de teamül gereği gerçekleştirilmesi gereken ön şartlar arasında. Türkiye'de tüm paydaşlar koordine edilerek ulusal çıkarlar doğrultusunda stratejiler oluşturularak uygulamaya konuluyor."

- Kutup bölgelerine yönelik karar mekanizmasında yer alma hedefi

KARE'nin yasal olarak kurulma sürecinin tamamlandığını ifade eden Özsoy, enstitünün TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde çalışmalarına başladığını, kurumsal yapılanma sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Özsoy, şunları kaydetti:

"KARE, Türkiye'nin ulusal çıkarlarını gözeterek, Arktik'e ve Antarktika'ya düzenli bilim seferleri yapmayı, bu seferleri sürdürülebilir hale getirmeyi, bilimsel projelerin bu seferlerde yer almasını, gerçekleştirilen projelere dair Türk bilim insanlarının yayınlar yaparak uluslararası bilim camiasına katkı sağlamasını, insan kaynağı yetiştirerek kutup bölgeleriyle ilgili çalışmaların artırılmasını, ülkemizin kutup bölgelerinde sahip olduğu altyapıların geliştirilmesini ve en önemlisi Türkiye'nin kutup bölgeleriyle ilgili karar mekanizmalarında yer alan bir ülke olmasına yönelik çalışmaların hayata geçirilmesini hedefliyor."

- Antarktika'ya düzenlenecek 4'üncü seferin eğitimleri başlıyor

Özsoy, Cumhurbaşkanlığının himayesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uhdesi ve TÜBİTAK KARE'nin koordinasyonunda gerçekleştirilecek 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin şubat-mart döneminde düzenleneceğini, sefere yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini dile getirdi.

Eğitimlerin 30 Ocak'ta başlayacağı bilgisini veren Özsoy, "4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde 22'si Türk, 2'si yabancı olmak üzere toplam 24 katılımcı yer alacak. İkili iş birlikleri kapsamında da 2 bilim insanımız Belçika ve Polonya'nın kıtadaki üslerinde çalışmalar gerçekleştirecek." diye konuştu.

Bu yıl kıtada 15 bilimsel proje için çalışmaların gerçekleştirileceğini anlatan Özsoy, TÜBİTAK çağrısı kapsamında seçilen bu projelerin yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü ile Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığından katılımcıların da geçen yıl olduğu gibi bu seferde bulunarak çalışmalar yapacağını söyledi.

Özsoy, seferin koordinasyonunu kendisinin sağlayacağını ifade ederek, bu yıl sefer liderliğini ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, aynı zamanda Dağcılık Federasyonu Başkanı olan Prof. Dr. Ersan Başar'ın yapacağını bildirdi.

Bu yıl bilimsel çalışmalar ve lojistikten sorumlu olmak üzere iki sefer lider yardımcısının da olacağını belirten Özsoy, bu görevleri de Doç. Dr. Hakan Yavaşoğlu ile Kaptan Özgün Oktar'ın yürüteceğini dile getirdi.

Özsoy, kutup çalışmalarında Antarktika kadar Arktik'in de gündemde olması gerektiğine işaret ederek, bu konuda da çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayınKredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayın
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
İşte iş yapmak için en iyi imkânlara sahip ülkelerİşte iş yapmak için en iyi imkânlara sahip ülkeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Antarktika, Burcu Özsoy, MAM, Mustafa Varank, TÜBİTAK,

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme! İşte zam oranı

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme! İşte zam oranı

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Fiyatı yükseltildi

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Fiyatı yükseltildi

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Piyasaların gözü bu akşamda

Piyasaların gözü bu akşamda

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burkay: “TEKNOSAB Bursa’nın son 20 yılında kurulan ilk OSB’sidir”

Burkay: “TEKNOSAB Bursa’nın son 20 yılında kurulan ilk OSB’sidir”

Meclis'e aşçı, garson, hizmetli ve memur alınacak! İşte başvuru şartları

Meclis'e onlarca personel alınacak!

Ofis kiralama oranları 2019 üçüncü çeyrekte yüzde 62,05 arttı

Ofis kiralama oranları 2019 üçüncü çeyrekte yüzde 62,05 arttı

Akfen’in Türkiye’deki otelleri 2019’da tarihinin en yüksek doluluk oranına ulaştı

Akfen’in Türkiye’deki otelleri 2019’da tarihinin en yüksek doluluk oranına ulaştı

BMD - AKUT işbirliğiyle 400 bin AVM çalışanı depreme hazırlanıyor

BMD - AKUT işbirliğiyle 400 bin AVM çalışanı depreme hazırlanıyor

Enflasyon Aralık ayında arttı

Enflasyon Aralık ayında arttı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.