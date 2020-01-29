Türkiye'nin Antarktika'ya düzenleyeceği 4'üncü sefer için geri sayım başladı

Yeni yapılanmayla kutup çalışmalarında ulusal hedeflerin gerçekleştirilmesi yolunda ivme kazanıldığını belirten Özsoy, "Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi'nin yeni yürütücüsü olarak belirlenen KARE, hiçbir ülkeye ait olmayan Antarktika kıtasıyla ilgili karar mekanizması niteliğindeki Antarktika Antlaşması çerçevesinde, Türkiye'nin danışman üye ülke olması için bilimsel ve siyasi çalışmaları sürdürecek ve uluslararası faaliyetlerde ülkemizin temsilini sağlayacak." dedi.

DİLARA ZENGİN - Türkiye'nin kutup çalışmaları TÜBİTAK bünyesinde kurulan Kutup Araştırmaları Enstitüsü ile kurumsal bir yapı kazanırken, bu yıl ilk kez enstitü koordinasyonunda şubatta başlayacak 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde farklı kurumlardan toplam 24 katılımcı "beyaz kıta"da çalışmalar yapacak.

- "Stratejiler ulusal çıkarlar doğrultusunda uygulanıyor"

Antarktika Antlaşmalar Sistemi'nde danışman ülke olabilmek için bazı teamüller ve yazılı kurallar olduğuna işaret eden Özsoy, KARE'nin kurulmasının da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Özsoy, sistemde danışman ülke olabilmek için kayda değer bilimsel araştırmaların da yapılması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu sadece sayısal olarak çok fazla yayın yapmak değil, bilimsel olarak kaliteli ve uluslararası görünürlüğü yüksek yayınlar yapmak demek. Bu tip yayınlar ise belirli bir alanda uzun süreli gözlemler, ölçümlerle ortaya çıkarılabiliyor. Yani bu şartı sağlamak için bilim üssü olması bir gereklilik. Bu aynı zamanda lojistik ihtiyaçların giderilmesi için de gerekli. Türkiye'nin TÜBİTAK tarafından temsil edildiği Antarktik Araştırmaları Bilimsel Komisyonu ile Ulusal Antarktik Program Yürütücüleri Konseyine (COMNAP) tam üyelik, taraf olduğumuz Antarktika Antlaşması Çevre Koruma Protokolü'nün iç hukuka uygulanması, Antarktika Veri Tabanı oluşturulması, uluslararası iş birlikleri gibi birçok husus da hem yazılı hem de teamül gereği gerçekleştirilmesi gereken ön şartlar arasında. Türkiye'de tüm paydaşlar koordine edilerek ulusal çıkarlar doğrultusunda stratejiler oluşturularak uygulamaya konuluyor."