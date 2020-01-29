Türkiye'nin bu yıl 52 milyar metreküp doğal gaz tüketeceği öngörüldü

İZMİR (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) tahminine göre, Türkiye bu yıl içinde 52 milyar 19 milyon 230 bin metreküp doğal gaz tüketecek.

EPDK'nin 2020 yılı ulusal doğal gaz tüketim tahminine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Türkiye'nin bu yıl içinde 52 milyar 19 milyon 230 bin 516 metreküp (553 milyar 484 milyon 612 bin 693 kilovatsaat) doğal gaz tüketeceği öngörüldü.

Tüketim tahmini hesaplamasında doğal gazın 9 bin 155 kalori/metreküp üst ısıl değeri esas alındı.

Öte yandan, EPDK'nin, Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliğinin bazı maddeleri çerçevesinde Piyasa İşletim Usul ve Esasları'nda değişikliğe gidilmesine ilişkin kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

